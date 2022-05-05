Зеленський зауважив, що такі перемовини важливі для України. Про це президент заявив ввечері 5 травня – на 71 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Зеленський виступив на Brave Ukraine

Президент України пояснив, що переконаний – перемовини з Україною важливі й для Великої Британії. Адже це про незламність, сміливість та лідерство, яке два народи демонструють разом у захисті свободи.

Російські війська сьогодні (мовиться про 5 травня – 24 канал), як і кожного дня протягом цієї війни, продовжували бомбардування наших міст і наших людей. Наприкрад, моя традиційна ранкова нарада з військовими, з керівництвом війська, з урядовцями, дипломатами пройшла під звуки сирени, повітряної тривоги,

– пригадав президент.

Володимир Зеленський зауважив, що такою є наша реальність – ракетні удари кожного дня. Також президент пригадав:

позавчора, 3 травня, коли Борис Джонсон виступав у Верховній Раді України, російська армія нанесла по Україні 18 ударів. Це можна назвати "компліментом" прем'єру Британії та плідній співпраці країн;





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