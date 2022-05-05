Зеленский отметил, что такие переговоры важны для Украины. Об этом президент заявил вечером 5 мая – на 71-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Президент Украины пояснил, что убежден – переговоры с Украиной важны и для Великобритании. Ведь речь идет о несокрушимости, смелости и лидерстве, которое два народа демонстрируют вместе в защите свободы.

Российские войска сегодня (говорится о 5 мая – 24 канал), как и каждый день в течение этой войны, продолжали бомбардировку наших городов и наших людей. Кстати, мое традиционное утреннее совещание с военными, с руководством войска, с чиновниками, дипломатами прошло под звуки сирены, воздушной тревоги,

– вспомнил президент.

Владимир Зеленский отметил, что такова наша реальность – ракетные удары каждый день. Также президент заметил:

позавчера, 3 мая, когда Борис Джонсон выступал в Верховной Раде Украины, российская армия нанесла по Украине 18 ударов. Это можно назвать "комплиментом" премьеру Великобритании и плодотворному сотрудничеству стран;

вчера, 4 мая, таких ударов было 7;

Россию раздражает близость Украины и Великобритании и это означает, что страны действительно сильно защищаем свободу в Европе;

"Во время этой войны российская армия использовала против Украины 2014 ракет, зафиксировано 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких прилетов – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры", – пояснил Зеленский.

По состоянию на 5 мая русские войска уничтожили или повредили около 400 учреждений здравоохранения. В частности, больницы, роддома, амбулатории и т.д.

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