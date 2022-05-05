В частности, об оборонном обеспечении для Украины. Краткие подробности разговора президент описал в твиттере.

Кстати Большой друг Украины, – Зеленский прокомментировал выступление Джонсона в Раде

Зеленский поблагодарил Джонсона за выступление в Верховной Раде. Кроме того, политики обсудили будущие общие международно-правовые мероприятия и разработки.

Предыдущие контакты Зеленского с Джонсоном

Джонсон 9 апреля приезжал с визитом в Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским, чтобы поговорить об оборонной помощи.

30 апреля Зеленский созвонился с Джонсоном. Британский политик напомнил, что государство поддерживает нас с самого начала вторжения России. Он подтвердил, что Лондон и дальше будет способствовать поражению Путина.

Обратите внимание! Украинцы очень благосклонно относятся к Джонсону и считают его другом Украины. Это неудивительно, поскольку именно Джонсон первым среди европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине. В Украине уже даже начали называть улицы в честь политика. В частности, такие переименования уже есть на Львовщине и Киевщине.

Выступление Джонсона в Раде

Премьер Великобритании 3 мая выступил перед Верховной Радой. Он даже не сомневается, что Украина победит в войне с Россией. Государство-агрессор варварски напало на свободу Украины, а сейчас ракеты и бомбы ежедневно дождем падают на головы невинных людей.

Оккупанты совершают военные преступные. Хотя они и покинули Бучу, Гостомель и Ирпень, зверства их растут, а следы страшных преступлений находят до сих пор.

Украинцы оказывают героическое сопротивление. Джонсон подчеркнул, что любовь наших людей к Родине останавливает танки.

К слову, в этот день Зеленский тоже выступал перед парламентом. Он поблагодарил Джонсона за такой искренний жест и назвал его другом. Президент добавил, что также благодарен Великобритании за новый пакет поддержки Украины, о котором говорил премьер.

Джонсон выступил в Верховной Раде: пообещал оружие и деньги