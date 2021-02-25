Президент США Джо Байден аннулировал решение своего предшественника об ограничении въезда в страну для некоторых категорий иностранцев. Его Трамп ввел во время вспышки коронавируса в штатах.

Речь идет о въезде для иммигрантов, которые якобы могли представлять угрозу для экономического развития США во время пандемии.

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Байден пояснил, что аннулированный теперь указ Трампа ранее не позволял членам семей граждан США присоединиться к своим родственникам. Также он аргументировал свое решение тем, что ограничение на въезд вредит отраслям, где используют таланты со всего мира.

Новый президент подытожил: в среднем этот указ нес больше вреда для Америки, чем пользы.

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