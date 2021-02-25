Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда иммигрантам в США
Президент США Джо Байден аннулировал решение своего предшественника об ограничении въезда в страну для некоторых категорий иностранцев. Его Трамп ввел во время вспышки коронавируса в штатах.
Источник:Указ Байдена на сайте Белого дома
Речь идет о въезде для иммигрантов, которые якобы могли представлять угрозу для экономического развития США во время пандемии.
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Байден пояснил, что аннулированный теперь указ Трампа ранее не позволял членам семей граждан США присоединиться к своим родственникам. Также он аргументировал свое решение тем, что ограничение на въезд вредит отраслям, где используют таланты со всего мира.
Новый президент подытожил: в среднем этот указ нес больше вреда для Америки, чем пользы.
Ограничение въезда иммигрантам в США: что известно
- 22 апреля Дональд Трамп подписал указ об ограничении въезда в США на 60 дней для некоторых иммигрантов. Однако по истечении срока, его продлили и не отменяли вплоть до февраля 2021 года.
- Трамп аргументировал ограничения тем, что в апреле до 22 миллиона американцев подали заявки на получение пособия по безработице.
- Новые иммигранты, которые въезжали, по мнению Трампа, могли еще больше ухудшить ситуацию
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