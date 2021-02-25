Байден скасував указ Трампа про обмеження в'їзду іммігрантам до США
Президент США Джо Байден анулював рішення свого попередника про обмеження в'їзду в країну для деяких категорій іноземців. Його Трамп ввів під час спалаху коронавірусу в штатах.
Джерело:Указ Байдена на сайті Білого дому
Йдеться про в'їзд для іммігрантів, які нібито могли становити загрозу для економічного розвитку США під час пандемії.
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Байден пояснив, що анульований вже указ Трампа раніше не дозволяв членам сімей громадян США приєднатися до своїх родичів. Також він аргументував своє рішення тим, що обмеження на в'їзд шкодить галузям, де використовують таланти з усього світу.
Новий президент підсумував: загалом цей указ ніс більше шкоди для Америки, ніж користі.
Обмеження в'їзду іммігрантам до США: що відомо
- 22 квітня Дональд Трамп підписав указ про обмеження в'їзду до США на 60 днів для деяких іммігрантів. Однак після закінчення терміну, його продовжили і не скасовували аж до лютого 2021 року.
- Трамп аргументовував обмеження тим, що в квітні аж 22 мільйони американців подали заявки на отримання допомоги по безробіттю.
- Нові іммігранти, які в'їжджали, на думку Трампа, могли ще більше погіршити ситуацію
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