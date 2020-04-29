Міграція у США: чому насправді Трамп обмежив в'їзд до країни

У США на сьогодні – найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі – понад мільйон. І, у зв’язку зі спалахом пандемії, президент Дональд Трамп нещодавно тимчасово обмежив в’їзд до країни для іммігрантів.

Про що йдеться і чи може це призвести до довгострокових змін в імміграційній політиці США – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Що сталося?

22 квітня Дональд Трамп підписав указ про обмеження в'їзду до США на 60 днів для деяких іммігрантів. Однак передбачено, що терміни можуть бути подовжені, а умови – змінені.

Перед оголошенням остаточного рішення президент Штатів у Twitter заявив, що збирається призупинити "всю імміграцію" на час пандемії. Але зрештою погодився на низку винятків. За інформацією американських ЗМІ – після відгуків бізнес-груп, які покладаються на іноземних робітників, особливо в секторі технологій.

Як це пояснює Трамп?

За останні тижні карантину понад 22 мільйони американців подали заявки на отримання допомоги по безробіттю. Тому, за словами Трампа, такий його крок має дві функції:

запобігти конкуренції за робочі місця, що може призвести до появи черг і зменшити зарплату;

зупинити імпорт інфекції.

"Призупинивши імміграцію, ми допоможемо поставити безробітних американців на перше місце, коли Америка "відкриється". Це – важливо. Було б неправильним і несправедливим, щоб американці, звільнені через вірус, були замінені на нових роботах мігрантами з-за кордону", – пояснив свій хід американський лідер під час брифінгу в Білому домі.

Дивіться відео виступу Трампа:

На кого це впливає і які винятки?

Указ призупинив в'їзд для мігрантів, які зараз перебувають за межами США та не мають дійсної візи для поїздки в цю країну. Сюди входять, зокрема:

люди, які хочуть отримати "грін-карту" (Green Card) для роботи, за деякими винятками;

чоловіки, дружини та діти власників "зелених карток";

брати, сестри, батьки та дорослі діти громадян США.

Крім того, призупиняється проведення лотереї Visa Diversity, яка щорічно видає близько 50 000 "грін-карт".

Що таке Green Card?Найбільш поширений шлях до отримання громадянства США. Щороку у Штатах видається понад мільйон "зелених карток". Більшість іммігрантів (близько 700 000 минулого року) отримують їх через родичів, які проживають у США.



Ще близько 139 000 осіб минулого року отримали "грін-карти" через роботу (спортсмени, висококваліфіковані вчені тощо). Решта – для спеціальних категорій, таких як військові перекладачі США в Іраку та Афганістані чи жертви злочинів. До 50 000 "зелених карток" видається на щорічній лотереї.

Однак уряд все-таки продовжуватиме обробляти візи для сотень тисяч тимчасових службовців, включаючи працівників сфер охорони здоров’я та сільського господарства – найбільшого джерела імміграції. Всього передбачена низка винятків:

іноземці, які вже мають посвідку на постійне проживання у США;

чоловіки, дружини та діти громадян США та їхні діти до 21 року;

медичні працівники (особливо ті, хто може допомогти у боротьбі з COVID-19), їхні чоловіки, дружини та діти;

заможні інвестори-іммігранти;

військові Збройних сил США та члени їхніх сімей;

власники спеціальних віз для іммігрантів, наприклад іракські чи афганські перекладачі для військових;

широка категорія іммігрантів, необхідних для проведення поліцейських розслідувань або чий в'їзд розглядається в "національних інтересах".

Крім того, службовці повинні переглянути програми організацій та прозвітувати, чи потрібні додаткові заходи для забезпечення пріоритетності найму американських працівників. На сьогодні в США немає положень, які б вказували на надання переваги американцям в умовах конкуренції за робочі місця – статус іммігранта жодним чином не обмежує людину, вона може працювати де і ким хоче.

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Які кроки до обмеження в’їзду запровадили раніше?

Як і багато інших країн, США ввели обмежені обмеження на перетин кордону, щоб стримувати пандемію. Тобто на практиці значна частина імміграційної системи США, на момент рішення Трампа, уже була паралізована спалахом коронавірусу.

Так, заборонено поїздки з Китаю, низки країн Європи та Ірану, а більшість візових послуг Державного департаменту призупинено. Кордони закрили для всіх, крім "найважливіших" поїздок із Мексики та Канади. Президент також застосував закон 1944 року, спрямований на запобігання поширенню інфекційних захворювань, щоб не приймати шукачів притулку на кордонах США (зокрема, з Мексики, Гватемали, Сальвадору та Гондурасу).

Усі ці обмеження, взяті разом, вже ускладнили приїзд до США легальним іммігрантам, які мають візи.



Трамп роками виступає за більш жорстку політику щодо мігрантів / Фото Getty Images

Це – частина закулісної кампанії, яку Трамп розпочав з березня, щоб стримувати легальну міграцію у тіні пандемії, пише TIME. Так, як зазначає видання, починаючи з кінця березня, Державний департамент США припинив видачу майже всіх віз і скасував зустрічі на співбесіди. Прийом біженців зменшено майже до нуля, а будівництво прикордонної стіни відновлено. Навіть виконання коронавірусних перевірок було розроблено, щоб виключити багатьох іммігрантів.

Починаючи з 21 березня, митна та прикордонна охорона США, як передає TIME, використовує надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, щоб повернути понад 10 000 людей з пунктів пропуску через кордон, не перевіряючи їх на прохання про надання притулку.

До чого тут політика?

Трамп давно виступає за обмеження як легальної, так і нелегальної імміграції і роками висловлює занепокоєння щодо того, як іноземці конкурують з американськими громадянами за роботу.

Так, жорстка позиція американського лідера щодо імміграції допомогла активізувати його прихильників у 2016 році. Тепер, імовірно, Трамп хоче зіграти на цьому і перед цьогорічними виборами. Хоч він і заперечив, що використовує пандемію, щоб виконати давню передвиборчу обіцянку.

Його ж суперник, колишній віце-президент Джо Байден, набагато більше прихильний до іммігрантів. Так, через кілька годин після оголошення Трампа, Байден написав у Twitter, що президент "повинен виконувати свою роботу". І перестати шукати шляхи "переведення стрілок" – очевидне посилання на імміграційні нововведення.

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Крім того, Трамп часто звертається до питання імміграції, коли піддається критиці. Наразі ж його активно критикують через недостатньо серйозне ставлення до пандемії COVID-19, що уже призвела до понад 50 тисяч смертей у США.

Так, як пише Vox, у міру посилення спалаху пандемії коронавірусу та пов'язаних з цим економічних наслідків, адміністрація Трампа ухилилася від впевнених дій щодо вирішення проблем, пов'язаних із тестуванням та нестачею медичного обладнання. Проте набагато менш неохоче беруться за імміграцію – "користуючись можливістю просувати політику, яку президент проводив роками".

"Трамп не зміг сприйняти цю кризу серйозно з першого дня. Його відмова від ролі президента коштувала життя. І тепер він безсоромно політизує цю пандемію, щоб подвоїти свою програму проти іммігрантів. Досить, пане президент. Американському народу набридло", – заявила сенаторка Камала Гарріс у своєму Twitter.

Trump failed to take this crisis seriously from day 1. His abandonment of his role as president has cost lives. And now, he's shamelessly politicizing this pandemic to double down on his anti-immigrant agenda.



Enough, Mr. President. The American people are fed up. https://t.co/pT5edXBIT5 — Kamala Harris (@SenKamalaHarris) April 21, 2020

Також людина, знайома з внутрішніми дискусіями у Білому домі, розповіла Al-Jazeera, що цей крок справді спрямований на передвиборчу кампанію Трампа: "Він весь час цього хотів. Але зараз, на тлі пандемії, він абсолютно може це зробити".

Захисники іммігрантів своєю чергою висловилися проти програми Трампа, стверджуючи, що це лише ще більше пригнічить економіку та окремі сім'ї.

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При цьому Трамп не перевищує своїх повноважень: насправді він може розширити обмеження, наприклад, на інших іноземців, пише The Hill. Або навіть продовжувати їх нескінченно, якщо вважає, що в'їзд іммігрантів буде шкодити інтересам Сполучених Штатів.

Більш того, видання вказує на слова одного із старших радників Трампа Стівена Міллера, який зазначив, що цей наказ призведе до широких та довгострокових змін в імміграційній політиці, за які американський лідер давно виступає.

Скільки іммігрантів прийняли США у 2019 році?Минулого року понад мільйон осіб отримали законний статус постійного резидента у США. Переважно – з Мексики, Китаю, Індії, Домініканської Республіки, Філіппін та Куби. Більше половини з них, однак, вже проживали у Штатах, і лише 459 тисяч – прибули з-за кордону.



Що стосується біженців, то в 2019 році США прийняли 30 тисяч осіб, більшість з яких з Конго, М'янми, Еритреї, Афганістану, Сирії та України (4 451 особа за минулий рік).



У 2019 році в консульствах та посольствах США за кордоном було видано 9,2 мільйона віз.