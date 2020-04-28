Трамп хоче покарати Китай через поширення коронавірусу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Білий дім розглядає кілька варіантів покарання Китаю за спалах коронавірусу. Серед них – виплата велетенської суми збитків.

США займаються розслідуванням поведінки китайської влади під час спалаху коронавірусу у місті Ухань. Про це Трамп повідомив на пресконференції у Білому домі, інформує Daily Mail.

До теми Трамп хоче відправити до Китаю слідчих, щоб розслідували спалах коронавірусу

Один з журналістів спитав Трампа, чи готовий він висунути Китаю фінансові претензії за розповсюдження COVID-19. Адже німецьке видання Bild підрахувало, що збитки Німеччини від пандемії – 160 мільярдів доларів.

Ми вивчаємо варіанти, і ми говоримо про набагато більші гроші, ніж Німеччина. Ми поки не прийняли остаточного рішення,

– відповів американський президент.

Зверніть увагу! Влада Німеччини не підтримує ідею стягнення відшкодування з Китаю. Глава МЗС країни Гайко Маас назвав цю ідею "ілюзорною".

Дональд Трамп наголосив, що Китай міг запобігти поширенню недуги по всьому світу, якби одразу повідомляв правдиву інформацію.



Зазначимо, що кількість хворих на коронавірус у США станом на 28 квітня сягнула 1 мільйона 10 тисяч 507, з них 56 803 людини померли. Від недуги одужали 139 162 американців.

У чому США звинувачують Китай?Президент США Дональд Трамп і Держсекретар США Майк Помпео неодноразово заявляли, що китайська влада з усіх сил намагалася приховати правду про спалах коронавірусу в Ухані.



Адміністрація Трампа повідомила, що США ніяк не можуть отримати від Китаю зразки вірусу з Уханю. Адже Китай ігнорує такі прохання.



Сполучені Штати мають намір відправити слідчих до Китаю, щоб вони провели розслідування спалаху COVID-19.