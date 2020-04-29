Миграция в США: почему Трамп ограничил въезд в страну

В США на сегодня – самое большое количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире – более миллиона. И в связи со вспышкой пандемии президент Дональд Трамп недавно временно ограничил въезд в страну для иммигрантов.

О чем идет речь и может ли это привести к долгосрочным изменениям в иммиграционной политике США – в материале сайта 24 канала.

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Что случилось?

22 апреля Дональд Трамп подписал указ об ограничении въезда в США на 60 дней для некоторых иммигрантов. Однако предусмотрено, что сроки могут быть продлены, а условия – изменены.

Перед объявлением окончательного решения президент Штатов в Twitter заявил, что собирается приостановить "всю иммиграцию" на время пандемии. Но в конце концов согласился на ряд исключений. По информации американских СМИ – после отзывов бизнес-групп, которые полагаются на иностранных рабочих, особенно в секторе технологий.

Как это объясняет Трамп?

За последние недели карантина свыше 22 миллионов американцев подали заявки на получение пособия по безработице. Поэтому, по словам Трампа, такой его шаг имеет две функции:

предотвратить конкуренцию за рабочие места, что может привести к появлению очередей и уменьшить зарплату;

остановить импорт инфекции.

"Приостановив иммиграцию, мы поможем поставить безработных американцев на первое место, когда Америка "откроется". Это – важно. Было бы неправильным и несправедливым, чтобы американцы, уволенные из-за вируса, были заменены на новых работах мигрантами из-за рубежа", – объяснил свой ход американский лидер во время брифинга в Белом доме.

Смотрите видео выступления Трампа:

На кого это влияет и какие исключения?

Указ приостановил въезд для мигрантов, которые сейчас находятся за пределами США и не имеют действительной визы для поездки в эту страну. Сюда входят, в частности:

люди, которые хотят получить "грин-карту" (Green Card) для работы, за некоторыми исключениями;

мужья, жены и дети владельцев "зеленых карт";

братья, сестры, родители и взрослые дети граждан США.

Кроме того, приостанавливается проведение лотереи Diversity Visa, которая ежегодно выдает около 50 тысяч "грин-карт".

Что такое Green Card?Наиболее распространенный путь к получению гражданства США. Ежегодно в Штатах выдается более миллиона "зеленых карт". Большинство иммигрантов (около 700 тысяч в прошлом году) получают их через родственников, проживающих в США.



Еще около 139 тысяч человек в прошлом году получили "грин-карты через работу (спортсмены, высококвалифицированные ученые и тому подобное). Остальные – для специальных категорий, таких как военные переводчики США в Ираке и Афганистане или жертвы преступлений. До 50 тысяч "зеленых карт" выдается на ежегодной лотерее.

Однако правительство все-таки будет продолжать обрабатывать визы для сотен тысяч временных служащих, включая работников сфер здравоохранения и сельского хозяйства – крупнейшего источника иммиграции. Предусмотрен ряд исключений:

иностранцы, у которых уже есть вид на жительство в США;

мужья, жены и дети граждан США и их дети до 21 года;

медицинские работники (особенно те, кто может помочь в борьбе с COVID-19), их мужья, жены и дети;

зажиточные инвесторы-иммигранты;

военные Вооруженных сил США и члены их семей;

владельцы специальных виз для иммигрантов, например иракские или афганские переводчики для военных;

широкая категория иммигрантов, необходимых для проведения полицейских расследований или чей въезд рассматривается в "национальных интересах".

Кроме того, служащие должны пересмотреть программы организаций и отчитаться, нужны ли дополнительные меры для обеспечения приоритетности найма американских работников. На сегодня в США нет положений, которые бы указывали на предоставление преимущества американцам в условиях конкуренции за рабочие места – статус иммигранта никоим образом не ограничивает человека, он может работать где и кем хочет.

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Какие шаги к ограничению въезда ввели раньше?

Как и многие другие страны, США ввели ограничения на пересечение границы, чтобы сдерживать пандемию. То есть на практике на момент решения Трампа значительная часть иммиграционной системы США уже была парализована вспышкой коронавируса.

Так, запрещены поездки из Китая, ряда стран Европы и Ирана, а большинство визовых услуг Государственного департамента приостановлено. Границы закрыли для всех, кроме "важнейших" поездок из Мексики и Канады. Президент также применил закон 1944 года, направленный на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, чтобы не принимать искателей убежища на границах США (в частности, из Мексики, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса).

Все эти вместе взятые ограничения уже усложнили приезд в США легальным иммигрантам, у которых есть визы.



Трамп годы выступает за более жесткую политику в отношении мигрантов / Фото Getty Images

Это – часть закулисной кампании, которую Трамп начал с марта, чтобы сдерживать легальную миграцию в тени пандемии, пишет TIME. Так, как отмечает издание, начиная с конца марта, Государственный департамент США приостановил выдачу почти всех виз и отменил встречи на собеседования. Прием беженцев уменьшен почти до нуля, а строительство пограничной стены восстановлено. Даже выполнение коронавирусных проверок было разработано, чтобы исключить многих иммигрантов.

Начиная с 21 марта, таможенная и пограничная охрана США, как передает TIME, использует чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, чтобы вернуть более 10 тысяч людей из пунктов пропуска через границу, не проверяя их на просьбу о предоставлении убежища.

При чем тут политика?

Трамп давно выступает за ограничение как легальной, так и нелегальной иммиграции и годами выражает беспокойство относительно того, как иностранцы конкурируют с американскими гражданами за работу.

Так, жесткая позиция американского лидера по иммиграции помогла активизировать его сторонников в 2016 году. Теперь, вероятно, Трамп хочет сыграть на этом и перед нынешними выборами. Хоть он и отрицал, что использует пандемию, чтобы выполнить давнее предвыборное обещание.

Его же соперник, бывший вице-президент Джо Байден, гораздо более благосклонен к иммигрантам. Так, через несколько часов после объявления Трампа Байден написал в Twitter, что президент "должен выполнять свою работу". И перестать искать пути "перевода стрелок" – очевидная ссылка на иммиграционные нововведения.

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Кроме того, Трамп часто обращается к вопросу иммиграции, когда подвергается критике. Сейчас же его активно критикуют за недостаточное серьезное отношение к пандемии COVID-19, которая уже привела к более 50 тысячам смертей в США.

Так, как пишет Vox, по мере усиления вспышки пандемии коронавируса и связанных с этим экономических последствий, администрация Трампа уклонилась от уверенных действий по решению проблем, связанных с тестированием и нехваткой медицинского оборудования. Однако гораздо менее неохотно берутся за иммиграцию – "пользуясь возможностью продвигать политику, которую президент проводил годы".

"Трамп не смог воспринять этот кризис серьезно с первого дня. Его отказ от роли президента стоил жизней. И теперь он беззастенчиво политизирует эту пандемию, чтобы удвоить свою программу против иммигрантов. Хватит, господин президент. Американскому народу надоело", – заявила сенатор Камала Харрис в своем Twitter.

Trump failed to take this crisis seriously from day 1. His abandonment of his role as president has cost lives. And now, he's shamelessly politicizing this pandemic to double down on his anti-immigrant agenda.



Enough, Mr. President. The American people are fed up. https://t.co/pT5edXBIT5 — Kamala Harris (@SenKamalaHarris) April 21, 2020

Также человек, знакомый с внутренними дискуссиями в Белом доме, рассказал Al-Jazeera, что этот шаг действительно направлен на предвыборную кампанию Трампа: "Он все время этого хотел. Но сейчас, на фоне пандемии, он вполне может это сделать".

Защитники иммигрантов в свою очередь высказались против программы Трампа, утверждая, что это лишь еще больше будет давить на экономику и отдельные семьи.

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При этом Трамп не превышает своих полномочий: на самом деле он может расширить ограничения, например, на других иностранцев, пишет The Hill. Или даже будет продолжать их бесконечно, если считает, что въезд иммигрантов будет вредить интересам Соединенных Штатов.

Более того, издание приводит слова одного из старших советников Трампа Стивена Миллера, который отметил, что этот приказ приведет к широким и долгосрочным изменениям в иммиграционной политике, за которые американский лидер давно выступает.

Сколько иммигрантов приняли США в 2019 году?В прошлом году более миллиона человек получили законный статус постоянного резидента в США. Преимущественно – из Мексики, Китая, Индии, Доминиканской Республики, Филиппин и Кубы. Более половины из них уже проживали в Штатах, и лишь 459 тысяч – прибыли из-за рубежа.



Что касается беженцев, то в 2019 году США приняли 30 тысяч человек, большинство из которых из Конго, Мьянмы, Эритреи, Афганистана, Сирии и Украины (4 451 человек за прошлый год). В 2019 году в консульствах и посольствах США за рубежом было выдано 9,2 миллиона виз.