США припиняють фінансувати ВООЗ: чим це загрожує й чи можна було б уникнути пандемії

Дональд Трамп нещодавно заявив, що перестає фінансувати ВООЗ. Мовляв, через те, що Всесвітня організація охорони здоров'я вчасно не зреагувала на поширення коронавірусу у світі. Чи зможе установа працювати без американських коштів і як це може вплинути на ситуацію з пандемією – читайте далі.

Щороку США вливають у Всесвітню організацію охорони здоров'я від 400 млн доларів. Без цих коштів повноцінно надавати допомогу бідним країнам і аналізувати новий коронавірус буде важко. Детальніше про це – у програмі 24 каналу "120/80".

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Створення ВООЗ

На зустрічі з нагоди створення ООН дипломати обговорили створення глобальної системи охорони здоров'я в 1945 році. І вже 7 квітня 1948 року набув чинності статут ВООЗ. Щороку цієї дати планета святкує Всесвітній день здоров'я.

За понад 70 років ВООЗ зібрала навколо себе 7 тисяч людей, які працюють у 150 країнах. Загалом – це 6 регіональних бюро та штаб-квартира в Женеві. ВООЗ за впливом може зрівнятися зі МВФ чи Світовим банком.



Преамбули до статуту ВООЗ / Скриншот з відео

Фінансування організації

ВООЗ – організація, яка отримує кошти від країн-членів ООН. Найбільше грошей надає США. Наприклад, минулого року Америка надала внесок у 400 мільйонів доларів, це приблизно 15% від усього бюджету ВООЗ. Водночас внесок від Китаю становить лише 40 мільйонів.

Під час розпалу пандемії коронавірусу Трамп заявив, що установа приховувала колосальне поширення недуги й у такий спосіб не виконала свій головний обов'язок.

Реальність полягає в тому, що ВООЗ не встигла оприлюднити інформацію своєчасно та прозоро. Спалах можна було б відбути біля його першоджерела з дуже малою смертністю. І це б врятувало багато життів і ми б уникнули економічних збитків у всьому світі,

– заявив президент США Дональд Трамп.

Експерти сходяться на думці, що ВООЗ зможе функціонувати без коштів США лише кілька місяців. Бо для досліджень важких недуг, допомоги бідним країнам без 400 американських мільйонів не обійтися.



Чим займається ВООЗ / Скриншот з відео

Чи можна було б уникнути пандемії?

Коли хворих у Китаї вже рахували тисячами, ВООЗ рекомендувала країнам не закривати кордони. У США продовжували працювати аеропорти-гіганти в Сан-Франциско, Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. А 21 січня 2020 року в американському Сієтлі зафіксували перший офіційний випадок зараження коронавірусом.

Американці неодноразово критикували Трампа за те, що не закрив кордони. І за те, що США виявилися абсолютно неготовими до кількості випадків інфікування. Можливо, саме такі рекомендації ВООЗ стали однією з причин припинити фінансування установи.

Навіть якби вони рекомендували ввести обмеження на пересування з Уханю в січні, було б занадто пізно: вірус уже вийшов за межі провінції й до 21 січня був виявлений в 17 інших країнах. У Трампа ж така можливість була: коли перший випадок коронавірусу був діагностований у США 20 січня, він міг ввести обмеження, але не зробив цього,

— зазначив колишній керівник департаменту ВООЗ Ентоні Костелло.



Ентоні Костелло / Фото UCL

Що потрібно, аби зупинити коронавірус?

До пандемії не готувався ніхто. Тепер першу позицію в антирейтингу країн із найбільшою кількістю інфікованих займають Штати: там кількість захворювань уже майже досягла мільйону, а за час пандемії від коронавірусу померли понад 55 тисяч людей.



Кількість інфікованих у США станом на 27 квітня / Скриншот з відео

Чи врятувало б тотальне закриття кордонів світ від пандемії? Навряд чи. Але країни, які швидше закрили свої кордони, тепер мають нижчу кількість офіційних випадків.

Довідка. Наприклад, в Україні, за даними епідеміологів, завдяки закриттю кордонів та строгому карантину вдалося сповільнити розвиток хвороби.

Експерти погоджуються в одному: аби припинити поширення вірусу, варто тестувати щонайбільше людей – тих, у кого є певні симптоми, контактних осіб, тих, хто прибуває з-за кордону та працівників критичних інфраструктур.

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А ще неабияк допомагають превентивні заходи: дистанційні робота та навчання, уникнення близьких контактів і миття рук із милом.



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