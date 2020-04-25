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      Иммиграционная пауза в США – только начало, – советник Трампа

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      Імміграційні обмеження у США можуть продовжити
      Імміграційні обмеження у США можуть продовжити / deadline.com

      В США приняли запрет на въезд иммигрантов в страну на 60 суток из-за пандемии коронавируса. Впрочем советник американского президента Стивен Миллер рассказал, что такой указ только открывает путь к еще большим ограничениям.

      Подальші обмеження можуть бути більш широкими і довготривалими. Про це з посиланням на Міллера повідомляє The Washington Post.

      До слова США більше не видають Green Card – щоб американці мали шанс знайти роботу після карантину

      Коли ви призупиняєте в'їзд нового іммігранта з-за кордону, ви також ще більше знижуєте імміграцію. Адже у такий спосіб порушується ланцюжок подальшої міграції,
      – пояснив радник Дональда Трампа.

      Цікаво, що й сам президент США публічно припускав, що обмежувальний захід може бути продовжено. Переглянути указ можуть ближче до закінчення його дії.

      Що відомо про імміграційну паузу у США?Президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасову призупинку імміграції на 2 місяці. Зокрема, американська влада перестала видавати Green Card.

      Як пояснили у Білому Домі, це роблять для того, аби американці на тлі коронавірусу простіше могли знайти роботу. Нині без роботи у США залишилися вже понад 26 мільйонів людей.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Иммигранты Дональд Трамп Новости США
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