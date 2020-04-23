США больше не выдают Green Card – чтобы у американцев был шанс найти работу после карантина

Дональд Трамп 22 апреля заявил, что подписал указ о временном прекращении выдачи Green Card. Все для того, чтобы американские безработные после карантина имели больше шансов устроиться на работу.

Об этом Дональд Трамп говорил на брифинге в Белом доме в среду, 22 апреля.

Днем ранее Трамп уже заявлял, что намерен позаботиться об американских безработных

С целью защиты наших замечательных американских работников я только что подписал указ о временном прекращении иммиграции в США. Это гарантирует, что безработные американцы любого происхождения станут первыми в очереди на работу, когда наша экономика восстановится,

– заявил президент США.

Детали указа пока не известны, однако по предварительной информации будут действовать ограничения на протяжении 60 дней. Впрочем, Трамп оставляет за собой право при необходимости пересмотреть этот срок или и условия ограничений.

Что такое Green Card

Это иммиграционная виза, которую может получить каждый желающий благодаря государственной лотерее Diversity Immigrant Visa Program – для участия надо лишь зарегистрироваться в системе и отвечать простым, но и жестким требованиям.

Разыгранные Green Card распределяют между шестью регионами мира, причем ни одна страна не может получить более 7% доступных виз в течение года.

В общем, Green Card – это удостоверение личности человека, который не имеет гражданства, но постоянно проживает в США . Оно дает право легально работать в стране, льготы на образование, а впоследствии и возможность претендовать на гражданство.

Трамп, к слову, в принципе против существования Green Card. Но несмотря на заявления о намерении их ликвидировать, все еще не решился этого сделать.

Важно! Иностранцев, временно въезжающих в США, ограничения не касаются. Трамп отдельно подчеркнул, что Green Card выдавать не будут тем, кто заявил о намерении постоянно проживать в стране.

Добавим, что на такой шаг Трамп вынужден пойти из-за кризиса безработицы в США : более 20 миллионов американцев обратились к государству за помощью, ведь потеряли работу из-за эпидемии коронавируса и карантина.

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