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      США временно не будет выдавать "зеленые карты" новым иммигрантам, – Трамп

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      Трамп останавливает выдачу "зеленых карт" / Getty Images

      Дональд Трамп подчеркнул, что несправедливо заменить американцев, потерявших работу из-за вируса, новыми работниками-иммигрантами. Поэтому в Штатах решили на 2 месяца остановить выдачу "зеленых карт".

      Это поможет обеспечить рабочими местами американских граждан после карантина, Трамп заявил на брифинге в Белом доме.

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      Трамп сказал, что прежде всего нужно позаботиться про американских работников.

      Было бы неправильным и несправедливым заменить американцев, потерявших работу из-за вируса, новыми работниками-иммигрантами,
      – отметил президент США.

      По предварительной информации, ограничение продлится 60 дней, но президент оставляет за собой возможность пересмотреть этот срок или условия ограничений.

      Мое распоряжение будет распространяться только на лиц, желающих получить постоянное место жительства, то есть тех, кто согласился на "зеленые карты",
      – уточнил Трамп.

      В то же время он отметил, что этот режим не будет применяться к иностранцам, которые временно въезжают в США.

      Коронавирус в США: главное

      • США находятся на первой строчке в мире по количеству больных COVID-19. По состоянию на 22 апреля коронавирусом заболели 819 175 человек, из них 45 343 больных умерли, еще 82 973 человека выздоровели.
      • Наихудшую ситуацию наблюдают в штате Нью-Йорк, который стал эпицентром коронавирус в США.
      • Президент Дональд Трамп признал, что впереди – "очень, очень болезненные дни". По последним оценкам, от 100 тысяч до 240 тысяч американцев могут умереть от вируса.
      • Также в Соединенных Штатах начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Деньги Нью-Йорк Работа Иммигранты Дональд Трамп Новости США
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