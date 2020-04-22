На борьбу с коронавирусом США выделят невероятные 484 000 000 000 долларов
Сенат США единогласно одобрил выделение 484 миллиардов долларов на борьбу с последствиями коронавируса. Наибольшая доля этих денег пойдет на поддержку бизнеса во время кризиса, а остальные – на помощь врачам и тестирования граждан.
Об одобрении новых бюджетных выплат на борьбу с пандемией сообщает издание CNN.
Важно Коронавирус в США: умерших уже более 40 тысяч
На что распределят деньги:
- 321 миллиард долларов – программа кредитования малого бизнеса;
- 60 миллиардов – экстренное кредитования бизнеса;
- 75 миллиардов – больницам;
- 25 миллиардо – тестирование людей.
Теперь программу помощи должен одобрить еще Конгресс. Планируется также, что он вскоре начнет работать над новой программой помощи в борьбе с последствиями коронавируса.
Вместе с этим пакетом помощи американская власть выделит на преодоление последствий коронавируса уже невероятные почти 3 000 000 000 000 (три триллиона) долларов.
Что известно о коронавирусе в США? По состоянию на 22 апреля именно Соединенные Штаты Америки больше всего пострадали от коронавируса. Там подтвердили уже 817 тысяч случаев заболевания. Это количество постоянно растет, а только за последние сутки – почти 24,5 тысячи новых случаев.
Вследствие пандемии на территории США умерли уже 45 тысяч 229 человек. Только за последние сутки 2 тысячи 715.
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