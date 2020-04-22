На борьбу с коронавирусом США выделят невероятные 484 000 000 000 долларов

Сенат США единогласно одобрил выделение 484 миллиардов долларов на борьбу с последствиями коронавируса. Наибольшая доля этих денег пойдет на поддержку бизнеса во время кризиса, а остальные – на помощь врачам и тестирования граждан.

Об одобрении новых бюджетных выплат на борьбу с пандемией сообщает издание CNN .

Важно Коронавирус в США: умерших уже более 40 тысяч

На что распределят деньги:

321 миллиард долларов – программа кредитования малого бизнеса;

60 миллиардов – экстренное кредитования бизнеса;

75 миллиардов – больницам;

25 миллиардо – тестирование людей.

Теперь программу помощи должен одобрить еще Конгресс. Планируется также, что он вскоре начнет работать над новой программой помощи в борьбе с последствиями коронавируса.

Вместе с этим пакетом помощи американская власть выделит на преодоление последствий коронавируса уже невероятные почти 3 000 000 000 000 (три триллиона) долларов .