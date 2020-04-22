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      США тимчасово не видаватимуть "зелені карти" новим іммігрантам, – Трамп

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      Трамп зупиняє видачу "зелених карт" / Getty Images

      Дональд Трамп наголосив, що несправедливо замінити американців, які втратили роботу через вірус, новими працівниками-іммігрантами. Тому у Штатах вирішили на 2 місяці зупинити видачу "зелених карт".

      Це допоможе забезпечити робочими місцями американських громадян після карантину, заявив Трамп на брифінгу у Білому домі.

      Важливо На боротьбу з коронавірусом США виділять неймовірні 484 мільярдів доларів

      Трамп сказав, що насамперед потрібно подбати про американських працівників.

      Було б неправильним і несправедливим замінити американців, які втратили роботу через вірус, новими працівниками-іммігрантами,
      – зазначив президент США.

      За попередньою інформацією, обмеження триватиме 60 днів, але президент залишає за собою можливість переглянути цей термін чи умови обмежень.

      Моє розпорядження поширюватиметься лише на осіб, які бажають отримати постійне місце проживання, тобто тих, хто зголосився на "зелені картки",
      – уточнив Трамп.

      Водночас він зазначив, що цей режим не застосовуватиметься до іноземців, які тимчасово в'їжджають до США.

      Коронавірус у США: головне

      • США перебувають на першій сходинці у світі за кількістю хворих на COVID-19. Станом на 22 квітня на коронавірус захворіли 819 175 людей, з них 45 343 хворих померли, ще 82 973 особи одужали.
      • Найгіршу ситуацію спостерігають у штаті Нью-Йорк, який став епіцентром коронавірусу у США.
      • Президент Дональд Трамп визнав, що попереду – "дуже, дуже болючі дні". За останніми оцінками, від 100 тисяч до 240 тисяч американців можуть померти від вірусу.
      • Також у Сполучених Штатах розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Гроші Нью-Йорк Робота Іммігранти Дональд Трамп Новини США
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