США більше не видають Green Card – щоб американці мали шанс знайти роботу після карантину

Дональд Трамп 22 квітня заявив, що підписав указ про тимчасове припинення видачі Green Card. Усе для того, аби американські безробітні після карантину мали більше шансів влаштуватися на роботу.

Про це Дональд Трамп говорив на брифінгу в Білому домі у середу, 22 квітня.

Днем раніше Трамп вже заявляв, що має намір подбати про американських безробітних

З метою захисту наших чудових американських працівників я щойно підписав указ про тимчасове припинення імміграції до США. Це гарантує, що безробітні американці будь-якого походження стануть першими в черзі на роботу, коли наша економіка відновиться,

– заявив президент США.

Деталі указу наразі не відомі, однак за попередньою інформацією діятимуть обмеження 60 днів. Утім, Трамп залишає за собою право за потреби переглянути цей термін або й умови обмежень.

Що таке Green Card

Це імміграційна віза, яку може здобути кожен охочий завдяки державній лотереї Diversity Immigrant Visa Program – для участі треба лише зареєструватися в системі та відповідати простим, але й жорстким вимогам.

Diversity Immigrant Visa Program – для участі треба лише зареєструватися в системі та відповідати простим, але й жорстким вимогам. Розіграні Green Card розподіляють між шістьма регіонами світу, причому жодна країна не може отримати понад 7% доступних віз протягом року.

Загалом Green Card – це посвідчення особи, що не має громадянства, але постійно мешкає у США . Вона дає право легально працювати у країні, пільги на освіту, а згодом і можливість претендувати на громадянство.

. Вона дає право легально працювати у країні, пільги на освіту, а згодом і можливість претендувати на громадянство. Трамп, до слова, у принципі проти існування Green Card. Та попри заяви про намір їх ліквідувати, все ще не наважився цього зробити.

Важливо! Іноземців, які тимчасово в'їжджають до США, обмеження не стосуються. Трамп окремо наголосив, що Green Card не видаватимуть лише тим, хто заявив про намір постійно проживати у країні.

Додамо, що на такий крок Трамп вимушений піти через кризу безробіття в США: понад 20 мільйонів американців звернулися до держави по допомогу, адже втратили роботу через епідемію коронавірусу та карантин.

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