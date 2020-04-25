Імміграційна пауза у США – лише початок, – радник Трампа

У Сполучених Штата Америки ухвалили заборону на в'їзд іммігрантів до країни на 60 діб через пандемію коронавірусу. Втім радник американського президента Стівен Міллер розповів, що такий указ лише відкриває шлях до ще більших обмежень.

Подальші обмеження можуть бути більш широкими і довготривалими. Про це з посиланням на Міллера повідомляє The Washington Post.

До слова США більше не видають Green Card – щоб американці мали шанс знайти роботу після карантину

Коли ви призупиняєте в'їзд нового іммігранта з-за кордону, ви також ще більше знижуєте імміграцію. Адже у такий спосіб порушується ланцюжок подальшої міграції,

– пояснив радник Дональда Трампа.

Цікаво, що й сам президент США публічно припускав, що обмежувальний захід може бути продовжено. Переглянути указ можуть ближче до закінчення його дії.

Що відомо про імміграційну паузу у США?Президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасову призупинку імміграції на 2 місяці. Зокрема, американська влада перестала видавати Green Card.



Як пояснили у Білому Домі, це роблять для того, аби американці на тлі коронавірусу простіше могли знайти роботу. Нині без роботи у США залишилися вже понад 26 мільйонів людей.