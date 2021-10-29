На 26 железнодорожных вокзалах открыли пункты бесплатной вакцинации.

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Города-лидеры по количеству вакцинированных на вокзалах:

Киев – 1861 привит;

Мариуполь – 1442;

Львов – 1642.

Также в Укрзализныце сообщили, что на вокзалах организовали 10 пунктов экспресс-тестирования. Это принесло свой результат: экспресс-тесты 352 пассажиров оказались положительными.

Пункты вакцинации откроют на 6 областных вокзалах

Новые пункты экспресс-тестирования 29 октября открывают на вокзалах Бродов, Черкасс и Помошной. В Укрзализныце говорят, что ведут переговоры об открытии пунктов вакцинации на вокзалах еще 6 областных центров.

Интересно! В Киеве открыли один из крупнейших пунктов вакцинации в Синем зале ожидания.

Пассажиру надо продемонстрировать сертификат вакцинации или тест

Отметим, что с 21 октября в Украине изменили правила межобластных перевозок. Теперь, чтобы воспользоваться поездом, самолетом или автобусом, пассажир должен продемонстрировать либо сертификат вакцинации, либо отрицательный ПЦР или экспресс-тест.

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Для удобства пассажиров пункты для вакцинации и тестирований обустраивают прямо на вокзалах. Однако конфликты все равно возникают: ведь люди не прибывают раньше времени, чтобы пройти экспресс-тестирование или просто отказываются это делать.