На 26 залізничних вокзалах відкрили пункти безкоштовної вакцинації.

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Міста-лідери за кількістю вакцинованих на вокзалах:

Київ – 1861 щеплений;

Маріуполь – 1442;

Львів – 1642.

Також в Укрзалізниці повідомили, що на вокзалах організували 10 пунктів експрес-тестування. Це принесло свій результат: експрес-тести 352 пасажирів виявились позитивними.

Пункти вакцинації відкриють на 6 обласних вокзалах

Нові пункти експрес-тестування 29 жовтня відкривають на вокзалах Бродів, Черкас та Помічної. В Укрзалізниці кажуть, що ведуть перемовини про відкриття пунктів вакцинації на вокзалах ще 6 обласних центрів.

Цікаво! У Києві відкрили один із найбільших пунктів вакцинації у Синій залі очікування.

Пасажиру треба продемонструвати сертифікат вакцинації або тест

Зазначимо, що з 21 жовтня в Україні змінили правила міжобласних перевезень. Тепер, аби скористатись потягом, літаком або автобусом, пасажир має продемонструвати або сертифікат вакцинації, або негативний ПЛР або експрес-тест.

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Для зручності пасажирів пункти для вакцинації та тестувань облаштовують прямо на вокзалах. Проте конфлікти все одно виникають: адже люди не прибувають завчасно, аби пройти експрес-тестування або просто відмовляються це робити.