В Вашингтоне 9 февраля состоится заседание Сената об объявлении импичмента Дональду Трампу. Чтобы его таки объявили, необходимо, чтобы 17 республиканцев проголосовали "за". Эксперты считают, что такое решение не имеет оснований и не является законным: импичмент может быть объявлен только действующему президенту США.

Правозащитник из США Юрий Ярым-Агаев предполагает, что импичмент Трампу объявить в Сенате не могут. Также он назвал причины, почему оснований для такого решения чиновников – нет.

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Эксперт отметил, что он "почти уверен" – никакого импичмента Дональду Трампу объявить не могут и эта история обречена на неудачу. Он назвал 2 главные причины, почему республиканцы такое решение принять не должны.

► Было ли преступление на самом деле

Совсем не очевидно, что есть реальный состав преступления Трампа, подчеркнул Ярым-Агаев. По его словам, Трамп на момент государственного переворота еще был главнокомандующим США. Поэтому когда говорят, что он таким образом хотел совершить переворот – это глупости.

Командиры захватывают власть не так: они используют подвластную себе армию и тому подобное.

Беспорядки в Вашингтоне

Несмотря на то, что мировые СМИ называли причиной для беспорядков в Вашингтоне 6 января речь Трампа, эксперт это утверждение опроверг. По его словам, те люди, которые ворвались в Капитолий, готовили протест заранее, поскольку успели даже найти оружие. На самом деле никакого расследования причин беспорядков до сих пор не произошло.

Безусловно, Трамп говорил вещи, мягко говоря, довольно неуместные, но за это не заслуживает уголовное наказание,

– отметил правозащитник.

► Процесс импичмента – незаконный, – Ярым-Агаев

Прежде всего, чиновники в Сенате 9 февраля еще раз обсудят, не противоречит ли рассмотрение импичмента Трампа конституции США. Юрий Ярым-Агаев объяснил, что сам процесс таки незаконен. Согласно конституции США, лишить полномочий могут только действующего президента, а Дональд Трамп эту должность уже не занимает.

Относительно будущей деятельности Дональда Трампа – эксперт подчеркнул, что все зависит только от решения Сената.

Импичмент Трампа: что известно

Трампа обвиняют в организации и призыве к государственному перевороту из-за событий 6 января в Вашингтоне.

Тогда сторонники Трампа штурмовали Капитолий. В результате погибло 5 человек.

За импичмент 13 января проголосовала палата представителей Конгресса.

В случае, если ему объявят импичмент, Трамп больше не сможет занимать государственные должности. В частности, президентское кресло.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала