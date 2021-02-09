Лидеры демократов и республиканцев в Сенате США 8 февраля договорились о порядке и сроков слушаний вопроса импичмента 45 президента страны Дональда Трампа. 9 февраля процедура стартует в верхней палате Конгресса.

В зале заседаний Сената лидер демократов Чарльз Шумер сообщил, что состоялись консультации представителей обеих партий с Палатой представителей и адвокатами Дональда Трампа. В итоге приняли двухпартийную резолюцию. Интересные данные Сколько американцев выступают за импичмент Трампу Документ "регулирует порядок и сроки предстоящего судебного разбирательства". В целом процесс будет честным и справедливым. Лидер республиканцев Митч Макконнелл подтвердил достижения такой договоренности. Что известно о процедуре рассмотрения импичмента Трампу в Сенате 9 февраля Сенат прежде всего проголосует по вопросу, не противоречит ли рассмотрение импичмента Трампа конституции США. На дебаты по этому отвели 4 часа.

10 февраля начнут оглашение вступительных аргументов . Стороны обвинения (Палаты представителей) и защиты Дональда Трампа будут иметь по 16 часов в течение 2 дней (10 и 11 февраля) для представления своих позиций.

Соглашение сенаторов не исключило возможности привлечения свидетелей, как того хотели юристы Трампа. Однако и о требовании к Трампу дать показания под присягой тоже не говорится (недавно тот категорически отказался это делать).

В пятницу и субботу, скорее всего, судебные слушания не пройдут – один из адвокатов Трампа попросил о соблюдении еврейского шабата. Сенаторы не возражали.

После объявления позиций сторон сенаторы получат право озвучить вопросы к обеим сторонам, а ответы – обсуждать. Но э ту процедуру сократили максимально – до 4 часов.

По 2 часа будут иметь стороны для итоговой речи . После которых Сенат проголосует по вопросу импичмента. Напомним, Палата представителей Конгресса США объявила президенту Трампу импичмент 13 января. Обвинения только одно – подстрекательство к мятежу. Дело в том, что 6 января Трамп призвал своих сторонников выйти под Капитолий, что в итоге и произошло, и переросло в штурм Конгресса с трагическими последствиями.

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