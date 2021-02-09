У Сенаті узгодили процедуру імпічменту Трампу: основні дати й терміни
Лідери демократів та республіканців у Сенаті США 8 лютого дійшли згоди щодо порядку й термінів слухань питання імпічменту 45 президента країни Дональда Трампа. 9 лютого процедура стартує у верхній палаті Конгресу.
Джерело:The Hill
У залі засідань Сенату лідер демократів Чарльз Шумер повідомив, що відбулися консультації представників обох партій з Палатою представників та адвокатами Дональда Трампа. У підсумку прийняли двопартійну резолюцію.
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Документ "регулюватиме порядок та терміни майбутнього судового розгляду". А загалом процес буде чесним та справедливим. Лідер республіканців Мітч Макконнелл підтвердив досягнення такої домовленості.
Що відомо про процедуру розгляду імпічменту Трампу в Сенаті
- 9 лютого Сенат передусім проголосує щодо питання, чи не суперечить розгляд імпічменту Трампа конституції США. На дебати щодо цього відвели 4 години.
- 10 лютого почнуть оголошення вступних аргументів. Сторона звинувачення (з Палати представників) та захист Дональда Трампа матимуть по 16 годин кожні протягом 2 днів (10 та 11 лютого) для представлення своїх позицій.
- Угода сенаторів не виключила можливості залучення свідків, як того хотіли юристи Трампа. Однак і про вимогу до Трампа надати свідчення під присягою також не мовиться (нещодавно той категорично відмовився це робити).
- У п'ятницю та суботу, найімовірніше, судові слухання не відбуватимуться – один з адвокатів Трампа попросив про дотримання єврейського шабату. Сенатори не заперечували.
- Після оголошення позицій сторін сенатори отримають право озвучити запитання до обох сторін, а відповіді – обговорювати. Цю процедуру скоротили максимально – до 4 годин.
- По 2 години матимуть сторони для підсумкової промови. Після яких Сенат голосуватиме щодо імпічменту.
Нагадаємо, Палата представників Конгресу США оголосила президентові Трампу імпічмент 13 січня. Звинувачення тільки одне – підбурювання до заколоту.
- Річ у тім, що 6 січня Трамп закликав своїх прихильників вийти під Капітолій, що у підсумку й сталося та переросло у штурм Конгресу з трагічними наслідками.
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