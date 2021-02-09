У Вашинтогі 9 лютого відбудеться засідання Сенату щодо оголошення імпічменту Дональду Трампу. Щоб його таки огосили, необхідно, щоб 17 республіканців проголосували "за". Експерти вважають, що таке рішення не має підстав і не є законним: імпічмент можуть оголосити лише чинному президенту США.

Правозахисник із США Юрій Ярим-Агаєв припускає, що імпічмент Трампу оголосити у Сенаті не можуть. Також він назвав причини, чому підстав для такого рішення високопосадовців – немає.

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Експерт зазначив, що він "майже упевнений" – ніякого імпічменту Дональду Трампу оголосити не можуть й ця історія приречена на невдачу. Він назвав 2 головні причини, чому республіканці таке рішення прийняти не мали б.

► Чи був злочин насправді

Зовсім не очевидно, що є реальний склад злочину Трампа, наголосив Ярим-Агаєв. За його словами, Трамп у момент державного перевороту ще був головнокомандувачем США. Тому коли говорять, що він таким чином хотів вчити переворот – це дурниці.

Командири захоплюють владу не так: вони використовують підвладну собі армію тощо.

Заворушення у Вашингтоні

Попри те, що світові ЗМІ називали причиною для заворушень в Вашингтоні 6 січня промову Трампа, експерт це твердження спростував. За його словами, ті люди, що увірвались у Капітолій, готували протест заздалегідь, оскільки встигли навіть знайти зброю. Насправді ніякого розслідування причин заворушень досі не відбулось.

Безумовно, Трамп говорив речі, м'яко кажучи, доволі недоречні, але за це не заслуговує кримінальне покарання,

– зазначив правозахисник.

► Процес імпічменту – незаконний, – Ярим-Агаєв

Передусім, високопосадовці у Сенаті 9 лютого ще раз обговорять, чи не суперечить розгляд імпічменту Трампа конституції США. Юрій Ярим-Агаєв пояснив, що сам процес таки незаконний. Згідно з конституцією США, позбавити повноважень можуть лише чинного президента, а Дональд Трамп цю посаду вже не обіймає.

Щодо майбутньої діяльності Дональда Трампа – експерт наголосив, що все залежить лише від рішення Сенату.

Імпічмент Трампа: що відомо

Трампа звинувачують у організації і заклику до державного перевороту через події 6 січня у Вашингтоні.

Тоді прихильники Трампа штурмували Капітолій. У результаті загинуло 5 людей.

За імпічмент 13 січня проголосувала палата представників Конгресу.

У випадку, якщо йому оголосять імпічмент, Трамп більше не зможе обіймати держані посади. Зокрема, президентське крісло.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу