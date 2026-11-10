"Политическое зрелище": Хегсет отреагировал на попытку объявить ему импичмент

В США конгрессмен-республиканец Томас Масси инициировал процедуру импичмента министра обороны Пита Хегсета. Во вторник, 10 ноября, глава Пентагона публично выступил в Палате представителей против резолюции о своей отставке.

Чиновник заявил, что эта инициатива – не что иное, как "политическое зрелище". Об этом сообщают CNN и Associated Press.

Что сказал Хегсет?

Инициатором отставки выступил конгрессмен-республиканец Томас Масси, который подготовил список обвинений против чиновника. В перечень претензий вошли ведение боевых действий против Ирана без прямого одобрения законодателей, атаки на суда наркоторговцев, операции в Йемене, а также задержание Николаса Мадуро в Венесуэле.

Во время пресс-конференции глава оборонного ведомства подчеркнул, что все военные операции были законными и выполнялись по прямому приказу главнокомандующего. По его словам, действия военных полностью соответствовали действующему законодательству и были должным образом доведены до сведения Конгресса.

Что касается самих обвинений: Иран, картели, Мадуро, Йемен – все это были законные операции, проведенные по приказу главнокомандующего, а впоследствии и моим, о которых был уведомлен Конгресс и которые были выполнены американскими бойцами, исполнившими свой долг,

– подчеркнул Хегсет.

Чиновник также обратил внимание на то, что подобные обвинения звучат непосредственно перед Днем ветеранов. По его мнению, такие заявления фактически превращают исполнение служебного долга в правонарушение в глазах политиков.

Он добавил, что гордится каждой проведенной операцией и без колебаний повторил бы эти приказы. Хегсет также отметил, что это едва ли не первый случай в истории Соединенных Штатов, когда чиновника атакуют не за поражения в войнах против врагов, а за якобы победы в них. Чиновник подчеркнул, что за 250 лет ни один министр обороны США не подвергался импичменту.

Перспективы голосования в Конгрессе

Согласно регламенту, Палата представителей должна провести голосование по резолюции в течение двух дней. Если инициативу поддержат простым большинством, рассмотрение перейдет в Сенат, где для отстранения министра потребуется две трети голосов законодателей.

Ранее Томас Масси уже инициировал процедуру импичмента из-за боевых действий в Иране без разрешения законодателей. В то же время лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис также поддержал отставку главы Пентагона, заявив о злоупотреблении должностными полномочиями.