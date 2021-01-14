После того, как Дональду Трампу объявили импичмент, его ассистентка Хоуп Хикс уволилась с должности. Стоит отметить, что она была одним из его самых влиятельных доверенных лиц.

Последний раз Хикс посещала Белый дом 12 января. Об этом сообщает CNN.

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В последнее время Хикс очень редко появлялась в Белом доме. Дело в том, что она почувствовала, что ее влияние ослабло. Причиной стало то, что она отвергла заявления Трампа о фальсификации выборов.

Трамп называл Хикс "Хоупи". Как известно, она поддерживала дружеские отношения не только с президентом, но и с членами его семьи, в частности Иванкой Трамп.

Импичмент Трампа: что известно

Палата представителей Конгресса США приняла решение об импичменте президента Дональда Трампа. Это случилось 13 января 2021 года.

Стоит отметить, что Трамп – единственный президент за всю историю США, которому дважды объявили импичмент.

Скандал вокруг Трампа вспыхнул после беспорядков в Вашингтоне 6 января. Накануне президент США сам призвал своих сторонников прийти на протест.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала