Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Дальше дело за Сенатом. Кому еще из американских президентов грозил импичмент – читайте далее.

За что импичмент хотели объявить Эндрю Джонсону, Ричарду Никсону и Биллу Клинтону – читайте в материале 24 канала.

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Эндрю Джонсон

Первым, кого в Соединенных Штатах Америки пытались таким образом отстранить от власти, был 17 президент Эндрю Джонсон.

Он занимал должность вице-президента при Аврааме Линкольне. После убийства последнего в 1865 году к Джонсону перешли его полномочия.



Американский президент Эндрю Джонсон / Фото Encyclopædia Britannica

Резкое изменение политики и конфликт с Палатой представителей привели к первой попытке импичмента в истории страны. Но тогда не хватило голоса лишь одного сенатора.

Ричард Никсон

Импичмент угрожал также и Ричарду Никсону. Его репутацию испортил Уотергейтский скандал. Команду 37 президента США обвинили в прослушивании конкурента от Демократической партии.



Американский президент Ричард Никсон / Фото AP

Впоследствии опубликовали записи, свидетельствовавшие о том, что Ричард Никсон собирался помешать расследованию с помощью ФБР и ЦРУ.

После этого президент потерял даже поддержку однопартийцев. Поэтому добровольно ушел в отставку, не дождавшись импичмента.

Билл Клинтон

В последний раз импичмент пытались объявить 42 президенту США Биллу Клинтону. Все – за ложь на суде по делу Моники Левински. Под присягой он отрицал интимные отношения с сотрудницей.

Однако после признаний Левински и обнародования доказательств политик все же признал это и извинился перед Моникой и своей женой Хиллари Клинтон.



Американский президент Билл Клинтон / Фото AFP

Из-за скандала Палата представителей большинством проголосовала в пользу импичмента Клинтону. Однако в Сенате это решение не набрало даже двух третей голосов.

Дональд Трамп

А вот Дональд Трамп стал единственным президентом Соединенных Штатов Америки, которому объявить импичмент пытались дважды.

Впервые – в 2019 году, когда главу Белого дома обвинили в давлении на президента Украины. Мол, Трамп просил Зеленского начать расследование против сына своего конкурента Байдена, чтобы испортить рейтинг оппонента.

Справка. Тогда Палата представителей тоже приняла процедуру импичмента, однако Сенат США, имевший республиканское большинство, отклонил эту инициативу.

Второй импичмент Трампа в Сенате будут рассматривать 19 января, за день до инаугурации Байдена. Хотя фактически Трамп и так покинет Белый дом на следующий день, положительное решение разрушит дальнейшие планы политика.

Ведь ему могут в дальнейшем запретить занимать государственные должности. Следовательно, в 2024 году он не сможет снова баллотироваться в президенты.