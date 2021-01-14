Не Трампом единственным: кому из президентов США грозил импичмент
Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Дальше дело за Сенатом. Кому еще из американских президентов грозил импичмент – читайте далее.
За что импичмент хотели объявить Эндрю Джонсону, Ричарду Никсону и Биллу Клинтону – читайте в материале 24 канала.
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Эндрю Джонсон
Первым, кого в Соединенных Штатах Америки пытались таким образом отстранить от власти, был 17 президент Эндрю Джонсон.
Он занимал должность вице-президента при Аврааме Линкольне. После убийства последнего в 1865 году к Джонсону перешли его полномочия.
Американский президент Эндрю Джонсон / Фото Encyclopædia Britannica
Резкое изменение политики и конфликт с Палатой представителей привели к первой попытке импичмента в истории страны. Но тогда не хватило голоса лишь одного сенатора.
Ричард Никсон
Импичмент угрожал также и Ричарду Никсону. Его репутацию испортил Уотергейтский скандал. Команду 37 президента США обвинили в прослушивании конкурента от Демократической партии.
Американский президент Ричард Никсон / Фото AP
Впоследствии опубликовали записи, свидетельствовавшие о том, что Ричард Никсон собирался помешать расследованию с помощью ФБР и ЦРУ.
После этого президент потерял даже поддержку однопартийцев. Поэтому добровольно ушел в отставку, не дождавшись импичмента.
Билл Клинтон
В последний раз импичмент пытались объявить 42 президенту США Биллу Клинтону. Все – за ложь на суде по делу Моники Левински. Под присягой он отрицал интимные отношения с сотрудницей.
Однако после признаний Левински и обнародования доказательств политик все же признал это и извинился перед Моникой и своей женой Хиллари Клинтон.
Американский президент Билл Клинтон / Фото AFP
Из-за скандала Палата представителей большинством проголосовала в пользу импичмента Клинтону. Однако в Сенате это решение не набрало даже двух третей голосов.
Дональд Трамп
А вот Дональд Трамп стал единственным президентом Соединенных Штатов Америки, которому объявить импичмент пытались дважды.
- Впервые – в 2019 году, когда главу Белого дома обвинили в давлении на президента Украины. Мол, Трамп просил Зеленского начать расследование против сына своего конкурента Байдена, чтобы испортить рейтинг оппонента.
- Второй импичмент Трампа в Сенате будут рассматривать 19 января, за день до инаугурации Байдена. Хотя фактически Трамп и так покинет Белый дом на следующий день, положительное решение разрушит дальнейшие планы политика.
Ведь ему могут в дальнейшем запретить занимать государственные должности. Следовательно, в 2024 году он не сможет снова баллотироваться в президенты.
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