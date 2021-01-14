Не Трампом єдиним: кому з президентів США загрожував імпічмент
Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Дональду Трампу. Далі справа за Сенатом. Кому ще з американських президентів загрожував імпічмент – читайте далі.
Через що імпічмент хотіли оголосити Ендрю Джонсону, Річарду Ніксону та Біллу Клінтону – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Ендрю Джонсон
Першим, кого у Сполучених Штатах Америки намагалися у такий спосіб усунути від влади, був 17 президент Ендрю Джонсон.
Він обіймав посаду віцепрезидента при Авраамі Лінкольні. Після вбивства останнього у 1865 році до Джонсона перейшли його повноваження.
Американський президент Ендрю Джонсон / Фото Encyclopædia Britannica
Різка зміна політики та конфлікт із Палатою представників призвели до першої спроби імпічменту в історії країни. Але тоді не вистачило голосу лише одного сенатора.
Річард Ніксон
Імпічмент загрожував також і Річарду Ніксону. Його репутацію зіпсував Вотергейтський скандал. Команду 37 президента США звинуватили у прослуховуванні конкурента від Демократичної партії.
Американський президент Річард Ніксон / Фото AP
Згодом опублікували записи, які свідчили про те, що Річард Ніксон збирався завадити розслідуванню за допомогою ФБР та ЦРУ.
Після цього президент втратив навіть підтримку однопартійців. Тож добровільно пішов у відставку, не дочекавшись імпічменту.
Білл Клінтон
Востаннє імпічмент намагалися оголосити 42 президенту США Біллу Клінтону. Все – через брехню на суді у справі Моніки Левінські. Під присягою він заперечував інтимні стосунки з практиканткою.
Однак після зізнань Левінскі та оприлюднення доказів політик все ж визнав це та вибачився перед Монікою та своєю дружиною Гілларі Клінтон.
Американський президент Білл Клінтон / Фото AFP
Через скандал Палата Представників більшістю проголосувала на користь імпічменту Клінтону. Однак у Сенаті це рішення не набрало навіть двох третин голосів.
Дональд Трамп
А от Дональд Трамп став єдиним президентом Сполучених Штатів Америки, якому оголосити імпічмент намагалися двічі.
- Вперше – у 2019 році, коли очільника Білого Дому звинуватили у тиску на президента України. Мовляв, Трамп просив Зеленського почати розслідування проти сина свого конкурента Байдена, аби зіпсувати рейтинг опонента.
- Другий імпічмент Трампа у Сенаті розглядатимуть 19 січня, за день до інавгурації Байдена. Хоча фактично Трамп і так покине Білий Дім наступного дня, позитивне рішення зруйнує подальші плани політика.
Адже йому можуть надалі заборонити обіймати державні посади. Відтак, у 2024 році він не зможе знову балотуватися в Президенти.
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