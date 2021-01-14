Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Дональду Трампу. Далі справа за Сенатом. Кому ще з американських президентів загрожував імпічмент – читайте далі.

Через що імпічмент хотіли оголосити Ендрю Джонсону, Річарду Ніксону та Біллу Клінтону – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Ендрю Джонсон

Першим, кого у Сполучених Штатах Америки намагалися у такий спосіб усунути від влади, був 17 президент Ендрю Джонсон.

Він обіймав посаду віцепрезидента при Авраамі Лінкольні. Після вбивства останнього у 1865 році до Джонсона перейшли його повноваження.



Американський президент Ендрю Джонсон / Фото Encyclopædia Britannica

Різка зміна політики та конфлікт із Палатою представників призвели до першої спроби імпічменту в історії країни. Але тоді не вистачило голосу лише одного сенатора.

Річард Ніксон

Імпічмент загрожував також і Річарду Ніксону. Його репутацію зіпсував Вотергейтський скандал. Команду 37 президента США звинуватили у прослуховуванні конкурента від Демократичної партії.



Американський президент Річард Ніксон / Фото AP

Згодом опублікували записи, які свідчили про те, що Річард Ніксон збирався завадити розслідуванню за допомогою ФБР та ЦРУ.

Після цього президент втратив навіть підтримку однопартійців. Тож добровільно пішов у відставку, не дочекавшись імпічменту.

Білл Клінтон

Востаннє імпічмент намагалися оголосити 42 президенту США Біллу Клінтону. Все – через брехню на суді у справі Моніки Левінські. Під присягою він заперечував інтимні стосунки з практиканткою.

Однак після зізнань Левінскі та оприлюднення доказів політик все ж визнав це та вибачився перед Монікою та своєю дружиною Гілларі Клінтон.



Американський президент Білл Клінтон / Фото AFP

Через скандал Палата Представників більшістю проголосувала на користь імпічменту Клінтону. Однак у Сенаті це рішення не набрало навіть двох третин голосів.

Дональд Трамп

А от Дональд Трамп став єдиним президентом Сполучених Штатів Америки, якому оголосити імпічмент намагалися двічі.

Вперше – у 2019 році, коли очільника Білого Дому звинуватили у тиску на президента України. Мовляв, Трамп просив Зеленського почати розслідування проти сина свого конкурента Байдена, аби зіпсувати рейтинг опонента.

Довідка. Тоді Палата представників теж ухвалила процедуру імпічменту, однак Сенат США, який мав республіканську більшість, відхилив цю ініціативу.

Другий імпічмент Трампа у Сенаті розглядатимуть 19 січня, за день до інавгурації Байдена. Хоча фактично Трамп і так покине Білий Дім наступного дня, позитивне рішення зруйнує подальші плани політика.

Адже йому можуть надалі заборонити обіймати державні посади. Відтак, у 2024 році він не зможе знову балотуватися в Президенти.