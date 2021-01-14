Після того, як Дональду Трампу оголосили імпічмент, його асистентка Гоуп Гікс звільнилася з посади. Варто відзначити, що вона була однією з його найвпливовіших довірених осіб.

Востаннє Гікс відвідувала Білий дім 12 січня. Про це повідомляє CNN.

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Останнім часом Гікс дуже рідко з'являлася у Білому домі. Річ у тім, що вона відчула, що її вплив послабився. Причиною стало те, що вона відкинула заяви Трампа про фальсифікації виборів.

Трамп називав Гікс "Гоупі", який називав її "Гоупі". Як відомо, вона підтримувала дружні стосунки не лише з президентом, а й з членами його родини, зокрема Іванкою Трамп.

Імпічмент Трампа: що відомо

Палата представників Конгресу США ухвалила рішення про імпічмент президента Дональда Трампа. Це трапилось 13 січня 2021 року.

Варто зазначити, що Трамп – єдиний президент за всю історію США, якому двічі оголосили імпічмент.

Скандал довкола Трампа спалахнув після заворушень у Вашингтоні 6 січня. Напередодні президент США сам закликав своїх прихильників прийти на протест.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу