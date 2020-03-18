Импорт электроэнергии и угля из России: Украина вводит специальную пошлину

Украина с 1 апреля 2020 года вводит спецпошлины на импорт электроэнергии и угля из России. Специальная пошлина составит 65%.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на заседании правительства 18 марта.

Обратите внимание "Лавочка" должна быть закрыта, – Зеленский о коррупции и "смотрящих" за шахтами

Специальная пошлина в размере 65% вводится на импорт электроэнергии и угля из Российской Федерации. Исключением являются антрацитовый и коксующийся уголь. Решение было принято с доработкой в течение трех дней.

Какова ситуация с импортом угля из России

С 1 июня 2019 года начали действовать ограничения на поставки в Украину российского угля и нефтепродуктов.

18 сентября 2019 года Верховная Рада приняла поправки в закон, согласно которому Украине по двусторонним договорам снова разрешено импортировать электроэнергию из России и Беларуси.

25 февраля на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в угольной отрасли Украины нет места импорту. Он уточнил, что компании не могут импортировать уголь из тех стран, которые закрывают свои рынки для украинской продукции.

Согласно торговым санкциям Российской Федерации, производителям необходимо получить "специальное разрешение" на экспорт угля в Украину, который выдается сроком на один календарный месяц.

По данным Государственной таможенной службы, в январе и феврале 2020 года на Россию приходилось более 61% импортных поставок энергетического угля в Украине.

О том, почему Украина торгует с Россией на энергетическом рынке и какие могут быть последствия – читайте в материале 24 канала.