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      Импорт электроэнергии и угля из России: Украина вводит специальную пошлину

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      Украина с 1 апреля 2020 года вводит спецпошлины на импорт электроэнергии и угля из России. Специальная пошлина составит 65%.

      Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на заседании правительства 18 марта.

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      Специальная пошлина в размере 65% вводится на импорт электроэнергии и угля из Российской Федерации. Исключением являются антрацитовый и коксующийся уголь. Решение было принято с доработкой в течение трех дней.

      Какова ситуация с импортом угля из России

      • С 1 июня 2019 года начали действовать ограничения на поставки в Украину российского угля и нефтепродуктов.
      • 18 сентября 2019 года Верховная Рада приняла поправки в закон, согласно которому Украине по двусторонним договорам снова разрешено импортировать электроэнергию из России и Беларуси.
      • 25 февраля на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в угольной отрасли Украины нет места импорту. Он уточнил, что компании не могут импортировать уголь из тех стран, которые закрывают свои рынки для украинской продукции.
      • Согласно торговым санкциям Российской Федерации, производителям необходимо получить "специальное разрешение" на экспорт угля в Украину, который выдается сроком на один календарный месяц.
      • По данным Государственной таможенной службы, в январе и феврале 2020 года на Россию приходилось более 61% импортных поставок энергетического угля в Украине.

      О том, почему Украина торгует с Россией на энергетическом рынке и какие могут быть последствия – читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Электроэнергия Верховная Рада Кабинет Министров Украины Украина – Россия Імпорт Владимир Зеленский Угольная промышленность
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