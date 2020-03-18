Імпорт електроенергії та вугілля з Росії: Україна вводить спеціальне мито
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Україна з 1 квітня 2020 року вводить спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з Росії. Спеціальне мито складе 65%.
Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні уряду 18 березня.
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Спеціальне мито у розмірі 65% вводиться на імпорт електроенергії та вугілля з Російської Федерації. Виключенням є антрацитове і коксове вугілля. Рішення було прийнято з доопрацюванням протягом трьох днів.
Яка ситуація з імпортом вугілля з Росії
- З 1 червня 2019 року почали діяти обмеження на постачання до України російського вугілля та нафтопродуктів.
- 18 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила правки до закону, згідно з яким Україні за двосторонніми договорами знову дозволено імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі.
- 25 лютого на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі президент Володимир Зеленський заявив, що наразі у вугільній галузі України немає місця імпорту. Він уточнив, що компанії не можуть імпортувати вугілля з тих країн, які закривають свої ринки для української продукції.
- Згідно торгових санкцій Російської Федерації, виробникам необхідно отримати "спеціальний дозвіл" на експорт вугілля до України, який видається терміном на один календарний місяць.
- За даними Державної митної служби, в січні та лютому 2020 року на Росію приходилось понад 61% імпортних поставок енергетичного вугілля в Україну.
Про те, чому Україна веде торгівлю з Росією на енергетичному ринку та які можуть бути наслідки – читайте у матеріалі 24 каналу.
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