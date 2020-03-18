Імпорт електроенергії та вугілля з Росії: Україна вводить спеціальне мито

Україна з 1 квітня 2020 року вводить спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з Росії. Спеціальне мито складе 65%.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні уряду 18 березня.

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Спеціальне мито у розмірі 65% вводиться на імпорт електроенергії та вугілля з Російської Федерації. Виключенням є антрацитове і коксове вугілля. Рішення було прийнято з доопрацюванням протягом трьох днів.

Яка ситуація з імпортом вугілля з Росії

З 1 червня 2019 року почали діяти обмеження на постачання до України російського вугілля та нафтопродуктів.

18 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила правки до закону, згідно з яким Україні за двосторонніми договорами знову дозволено імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі.

25 лютого на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі президент Володимир Зеленський заявив, що наразі у вугільній галузі України немає місця імпорту. Він уточнив, що компанії не можуть імпортувати вугілля з тих країн, які закривають свої ринки для української продукції.

Згідно торгових санкцій Російської Федерації, виробникам необхідно отримати "спеціальний дозвіл" на експорт вугілля до України, який видається терміном на один календарний місяць.

За даними Державної митної служби, в січні та лютому 2020 року на Росію приходилось понад 61% імпортних поставок енергетичного вугілля в Україну.

Про те, чому Україна веде торгівлю з Росією на енергетичному ринку та які можуть бути наслідки – читайте у матеріалі 24 каналу.