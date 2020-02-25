"Лавочка" має бути закрита, – Зеленський про корупцію та "смотрящих" за шахтами

У той час, коли шахтарі не отримують вчасні виплати та наражаються на небезпеку на роботі, хтось заробляє мільйони. Так не повинно бути, тому міністр енергетики Олексій Оржель має якнайшвидше провести фінансовий і кадровий аудит вугільних підприємств.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час виступу на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.

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Термін "смотрящиє" за шахтами має зникнути разом із самими "смотрящими". Корупція на шахтах стала однією з причин таких ситуацій. Замість інвестицій в безпеку шахтарів, у модернізацію та вчасну виплату зарплат хтось заробляв мільйони. "Лавочка" повинна бути закрита,

– зауважив глава держави.

Президент заявив, що доручає міністру енергетики Олексію Оржелю у "найкоротший час" провести повний фінансовий і кадровий аудит вугільних підприємств. Далі він має прозвітувати публічно і передати результати до правоохоронних органів.

"Друге – уряд має створити координаційний центр з трансформації вугільної галузі. На чолі з віцепрем’єром Денисом Шмигалем. Проблеми у цій галузі мають вирішуватися системно і систематично", – підсумував Зеленський.

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