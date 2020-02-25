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      "Лавочка" має бути закрита, – Зеленський про корупцію та "смотрящих" за шахтами

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      У той час, коли шахтарі не отримують вчасні виплати та наражаються на небезпеку на роботі, хтось заробляє мільйони. Так не повинно бути, тому міністр енергетики Олексій Оржель має якнайшвидше провести фінансовий і кадровий аудит вугільних підприємств.

      Про це президент Володимир Зеленський розповів під час виступу на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.

      До теми: Зеленський пропонує не платити зарплату міністрам, поки не погасять борги перед шахтарями

      Термін "смотрящиє" за шахтами має зникнути разом із самими "смотрящими". Корупція на шахтах стала однією з причин таких ситуацій. Замість інвестицій в безпеку шахтарів, у модернізацію та вчасну виплату зарплат хтось заробляв мільйони. "Лавочка" повинна бути закрита,
      – зауважив глава держави.

      Президент заявив, що доручає міністру енергетики Олексію Оржелю у "найкоротший час" провести повний фінансовий і кадровий аудит вугільних підприємств. Далі він має прозвітувати публічно і передати результати до правоохоронних органів.

      "Друге – уряд має створити координаційний центр з трансформації вугільної галузі. На чолі з віцепрем’єром Денисом Шмигалем. Проблеми у цій галузі мають вирішуватися системно і систематично", – підсумував Зеленський.

      Виступ Зеленського на нараді працівників вугільної промисловості: відео

      Що відомо про борги шахтарям

      • Протягом 2019 року низка державних вугільних підприємств України заявляли про брак грошей на виплату зарплат. Це призвело до протестних акцій в різних містах України.
      • Так, в листопаді 2019 року шахтарі "Первомайськвугілля" у Луганській області дві доби не виходили з шахт, вимагаючи виплатити їм заборговану зарплату, яка становила понад 244 мільйони гривень.
      • Регіональне об’єднання Незалежної профспілки гірників України Червонограда 23 січня перекрило дорогу міжнародного значення Львів – Рава-Руська через затримки зарплат. Станом на 16 січня заборгованість з виплати зарплати перед "Львіввугілля" складала 317 мільйонів 790 тисяч гривень.
      • Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища до кінця лютого направити 22 мільйони гривень на погашення заборгованості по зарплаті шахтарям на шахті "Межирічанська" у Червонограді (Львівська область).
      • Кабмін також виділив додаткові 163 мільйони гривень на погашення боргів гірникам.
      • Питання ліквідації всієї заборгованості перед шахтарями, за словами міністра Оржеля, залежить від збалансування держбюджету.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Міністерство енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель Вугільна промисловість Корупція Зарплата Шахтарі
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