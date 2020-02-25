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      Лавочка должна быть закрыта, – Зеленский о коррупции и "смотрящих" за шахтами

      - Читати новину українською
      Володимир Зеленський / Getty images

      В то время, когда шахтеры не получают своевременные выплаты и подвергаются опасности на работе, кто-то зарабатывает миллионы. Так не должно быть, поэтому министр энергетики Алексей Оржель должен как можно быстрее провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий.

      Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время выступления на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

      К теме: Зеленский предлагает не платить зарплату министрам, пока не погасят долги перед шахтерами

      Термин "смотрящие" за шахтами должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими". Коррупция на шахтах стала одной из причин таких ситуаций. Вместо инвестиций в безопасность шахтеров, в модернизацию и своевременную выплату зарплат кто-то зарабатывал миллионы. Лавочка должна быть закрыта,
      – отметил глава государства.

      Президент заявил, что поручает министру энергетики Алексею Оржелю в "кратчайшее время" провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Далее он должен публично отчитаться и передать результаты в правоохранительные органы.

      "Второе – правительство должно создать координационный центр по трансформации угольной отрасли. Во главе с вице-премьером Денисом Шмигалем. Проблемы в этой области должны решаться системно и систематически", – подытожил Зеленский.

      Выступление Зеленского на совещании работников угольной промышленности: видео

      Что известно о долгах шахтерам

      • В течение 2019 года ряд государственных угольных предприятий Украины заявляли о нехватке денег на выплату зарплат. Это привело к протестным акциям в разных городах Украины.
      • Так, в ноябре 2019 года шахтеры "Первомайскуголь" в Луганской области двое суток не выходили из шахт, требуя выплатить им задолженность по зарплате, которая составила свыше 244 миллионов гривен.
      • Червоноградское региональное объединение Независимого профсоюза горняков Украины 23 января перекрыло дорогу международного значения Львов – Рава-Русская из-за задержки зарплат. По состоянию на 16 января задолженность по выплате зарплаты перед "Львовуголь" составляла 317 миллионов 790 тысяч гривен.
      • Президент Владимир Зеленский поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды до конца февраля направить 22 миллиона гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам на шахте "Межиричанская" в Червонограде (Львовская область).
      • Кабмин также выделил дополнительные 163 миллиона гривен на погашение долгов горнякам.
      • Вопрос ликвидации всей задолженности перед шахтерами, по словам министра Оржеля, зависит от сбалансирования госбюджета.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Владимир Зеленский Президент Украины Новости Украины Новости политики Министерство энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель Угольная промышленность Коррупция Зарплата Шахтеры
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