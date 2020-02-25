Лавочка должна быть закрыта, – Зеленский о коррупции и "смотрящих" за шахтами

В то время, когда шахтеры не получают своевременные выплаты и подвергаются опасности на работе, кто-то зарабатывает миллионы. Так не должно быть, поэтому министр энергетики Алексей Оржель должен как можно быстрее провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время выступления на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

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Термин "смотрящие" за шахтами должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими". Коррупция на шахтах стала одной из причин таких ситуаций. Вместо инвестиций в безопасность шахтеров, в модернизацию и своевременную выплату зарплат кто-то зарабатывал миллионы. Лавочка должна быть закрыта,

– отметил глава государства.

Президент заявил, что поручает министру энергетики Алексею Оржелю в "кратчайшее время" провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Далее он должен публично отчитаться и передать результаты в правоохранительные органы.

"Второе – правительство должно создать координационный центр по трансформации угольной отрасли. Во главе с вице-премьером Денисом Шмигалем. Проблемы в этой области должны решаться системно и систематически", – подытожил Зеленский.

Выступление Зеленского на совещании работников угольной промышленности: видео

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