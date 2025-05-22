22 мая СБУ сообщила об аресте активов Александра Богуслаева. Общая сумма заблокированного имущества составляет полмиллиарда гривен, передает 24 Канал.

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Что известно

Речь идет о 62 объектах коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративные права на 18 украинских компаний и акции 2-х отечественных акционерных обществ.

Среди арестованных активов – цеха по сборке вертолетов, завод по производству шлифовального оборудования и десятки объектов "Мотор Сичи", которые отец с сыном незаконно отчудили в свою пользу.

По материалам дела, Богуслаевы незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия, а затем продали его за 650 миллионов долларов США.

СБУ сообщила злоумышленникам о подозрении за присвоение и отмывание имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.

Чтобы скрыть награбленные активы, организаторы сделки оформили их на подконтрольные оффшоры, которыми управлял сын экс-главы "Мотор Сичи".

Впрочем, международное расследование выявило всю скрытую недвижимость, которую фигуранты использовали в теневых схемах.

К слову, Вячеслав Богуслаев также подозревается в сотрудничестве с Россией и находится под арестом с октября 2022 года.