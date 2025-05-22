22 травня СБУ повідомила про арешт активів Олександра Богуслаєва. Загальна сума заблокованого майна становить пів мільярда гривень, передає 24 Канал.

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Що відомо

Йдеться про 62 об'єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції 2-х вітчизняних акціонерних товариств.

Серед арештованих активів – цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об'єктів "Мотор Січі", які батько з сином незаконно відчужили на свою користь.

За матеріалами справи, Богуслаєви незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 мільйонів доларів США.

СБУ повідомила зловмисникам про підозру за привласнення та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Щоб приховати награбовані активи, організатори оборудки оформили їх на підконтрольні офшори, якими управляв син ексочільника "Мотор Січі".

Утім, міжнародне розслідування виявило всю приховану нерухомість, яку фігуранти використовували у тіньових схемах.

До слова, Вячеслав Богуслаєв також підозрюється у співпраці з Росією та перебуває під арештом з жовтня 2022 року.