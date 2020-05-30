Меньше, чем через год у украинцев будут "отжимать" землю в Крыму. Земельный указ президента РФ Владимира Путина запретил иностранцам, то есть всем, кроме россиян, владеть землей почти всюду на полуострове. Такое решение уже осудили в ЕС и ОБСЕ. Журналисты узнали, имеют ли украинские политики и олигархи землю в Крыму и что они будут делать в этой ситуации.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".

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Туристический сезон в Крыму так и не начался. По этому поводу Сергей Аксенов обратился к Москве, чтобы там сделали исключение и разрешили не тестировать на COVID-19 всех туристов.

Севастополь глазами московских архитекторов: как среди реконструкторов оказался боевик так называемой "ДНР".

Как на оккупированном полуострове украинцев обвиняют в терроризме, и что на это говорит власть.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.