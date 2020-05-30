Менше, ніж за рік в українців "віджиматимуть" землю в Криму. Земельний указ президента РФ Володимира Путіна заборонив іноземцям, тобто усім, крім росіян, володіти землею майже всюди на півострові. Таке рішення вже засудили в ЄС та ОБСЄ. Журналісти дізнались, чи мають українські політики та олігархи наділи в Криму, та що вони робитимуть в цій ситуації.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".

Також у програмі:

Туристичний сезон у Криму так і не розпочався. З цього приводу Сергій Аксьонов звернувся до Москви, аби там зробили виняток і дозволили не тестувати на COVID-19 всіх туристів.

Севастополь очима московських архітекторів: як серед реконструкторів опинився бойовик так званої "ДНР".

Як на окупованому півострові українців звинувачують у тероризмі, та що на це каже влада.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин