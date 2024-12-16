Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. В период с марта 2018 года по сентябрь 2019-го режим Башара Асада совершил 21 рейс в Россию, во время которых было переправлено около двух тонн валюты – долларов и евро, что в сумме составляет 250 миллионов.

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Семья Асада и тайные покупки в Москве

Поставки наличности были организованы через сирийский центральный банк, а их количество значительно возросло после того, как страна стала больше зависеть от военной поддержки России и наемников ЧВК "Вагнера".

Как отмечается в статье Financial Times, до 2018 года подобных денежных переводов не было, а валютные резервы Сирии были "почти нулевыми".

Однако из-за международных санкций и ограничений сирийский центральный банк не имел возможности осуществлять обычные международные платежи, поэтому был вынужден прибегать к перевозке наличных. Это совпало с важными геополитическими изменениями, когда Сирия начала значительно усиливать свое военное сотрудничество с Россией, что проявилось в масштабном присутствии российских военных на территории Сирии.

К тому же семья Башара Асада за этот период приобрела в Москве 20 роскошных квартир. Это было сделано с помощью сложной финансовой структуры, которая включала многочисленные компании и кредитные соглашения, что позволило осуществить покупку на сумму, которую сирийские власти скрывали от международного сообщества.