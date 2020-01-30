Имя Греты Тунберг станет товарным знаком

Шведская экоактивистка Грета Тунберг решила зарегистрировать свое имя как торговую марку. 17-летняя активистка объяснила, что некоторые люди часто пытаются якобы от ее имени общаться с известными людьми и политиками.

"Я подала заявку на регистрацию своего имени, Fridays For Future, Skolstrejk för klimatet и т. д. в качестве товарных знаков. Этот шаг нужен для защиты движения и его деятельности", – сообщила Грета в своем инстаграме.

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Тунберг уточнила, что ее имя и движение FridaysForFuture постоянно используются с коммерческой целью без какого-либо согласования. Это происходит, например, в маркетинге и торговле товарами. Экоактивистка также сообщила, что от ее имени и имени движения люди собирают деньги.

Тунберг также решила создать фонд, который будет заниматься проблемами экологии, климата, вопросами социальной устойчивости и психического здоровья. Активистка объяснила, что это нужно для того, чтобы легально и прозрачно использовать деньги, которые поступают в виде лицензионных платежей, пожертвований и призов.

Кто такая Грета Тунберг

На сегодня – одна из самых известных экоативистов, выступает за остановку глобального потепления и изменения климата. В августе 2018 года стала известна тем, что начала первую школьную забастовку ради климата под зданием парламента Швеции: прогуливала школу по пятницам с плакатами в защиту климата.

В 2019 году в возрасте 16 лет Грета выступила с гневной речью на саммите ООН по климату. Свою критику школьница направила на мировых лидеров, обвинив их в краже своего детства и измене нового поколения из-за того, что политики думают только о деньгах и ведут недостаточную борьбу против изменения климата.

Журнал Time назвал Грету одной из 25 самых влиятельных подростков мира 2018 года. А в 2019 году журнал объявил школьницу человеком года, избрав из сотен номинантов.