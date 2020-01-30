Ім’я Грети Тунберг стане товарним знаком

Шведська екоактивістка Грета Тунберг вирішила зареєструвати своє ім'я як торгову марку. 17-річна активістка пояснила, що деякі люди часто намагаються нібито від її імені спілкуватися з відомими особами і політиками.

"Я подала заявку на реєстрацію свого імені, Fridays For Future, Skolstrejk för klimatet і т. д. як товарних знаків. Цей крок потрібен для захисту руху і його діяльності", – повідомила Грета у своєму інстаграмі.

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Тунберг уточнила, що її ім'я і рух FridaysForFuture постійно використовуються з комерційною метою без будь-якого узгодження. Це відбувається, наприклад, у маркетингу і торгівлі товарами. Екоактивістка також повідомила, що від її імені та імені руху люди збирають гроші.

Тунберг також вирішила створити фонд, який опікуватиметься проблемами екології, клімату, питаннями соціальної стійкості і психічного здоров'я. Активістка пояснила, що це потрібно для того, щоб легально і прозоро використовувати гроші, які надходять у вигляді ліцензійних платежів, пожертвувань і призів.

Хто така Грета Тунберг

На сьогодні – одна з найвідомиших екоативістів, виступає за зупинку глобального потепління та зміни клімату. У серпні 2018 року стала відомою тим, що розпочала перший шкільний страйк заради клімату під будівлею парламенту Швеції: прогулювала школу щоп’ятниці із плакатами на захист клімату.

У 2019 році у віці 16 років Грета виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Свою критику школярка скерувала на світових лідерів, звинувативши їх у крадіжці свого дитинства та зраді нового покоління через те, що політики думають лише про гроші та ведуть недостатню боротьбу проти зміни клімату.

Журнал Time назвав Грету однією з 25 найвпливовіших підлітків світу 2018 року. А в 2019 році журнал оголосив школярку людиною року, обравши з сотень номінантів.