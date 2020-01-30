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      Ім’я Грети Тунберг стане товарним знаком

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      Грета Тунберг зареєструє своє ім'я як торгову марку / Getty Images

      Шведська екоактивістка Грета Тунберг вирішила зареєструвати своє ім'я як торгову марку. 17-річна активістка пояснила, що деякі люди часто намагаються нібито від її імені спілкуватися з відомими особами і політиками.

      "Я подала заявку на реєстрацію свого імені, Fridays For Future, Skolstrejk för klimatet і т. д. як товарних знаків. Цей крок потрібен для захисту руху і його діяльності", – повідомила Грета у своєму інстаграмі.

      Дивіться також відео: Нічого не було зроблено, – Грета Тунберг звернулася до бізнес-еліти у Давосі

      Тунберг уточнила, що її ім'я і рух FridaysForFuture постійно використовуються з комерційною метою без будь-якого узгодження. Це відбувається, наприклад, у маркетингу і торгівлі товарами. Екоактивістка також повідомила, що від її імені та імені руху люди збирають гроші.

      Тунберг також вирішила створити фонд, який опікуватиметься проблемами екології, клімату, питаннями соціальної стійкості і психічного здоров'я. Активістка пояснила, що це потрібно для того, щоб легально і прозоро використовувати гроші, які надходять у вигляді ліцензійних платежів, пожертвувань і призів.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Impostors, trademarks, commercial interests, royalties and foundation... First: Unfortunately there are still people who are trying to impersonate me or falsely claim that they "represent" me in order to communicate with high profile people, politicians, media, artists etc. Please be aware that this is happening and be extremely suspicious if you are contacted by ”me” or someone saying they ”represent” me. I apologize to anyone who has been contacted - and even misled - by this kind of behavior. Second: My name and the #FridaysForFuture movement are constantly being used for commercial purposes without any consent whatsoever. It happens for instance in marketing, selling of products and people collecting money in my and the movement’s name. That is why I’ve applied to register my name, Fridays For Future, Skolstrejk för klimatet etc as trademarks. This action is to protect the movement and its activities. It is also needed to enable my pro bono legal help to take necessary action against people or corporations etc who are trying to use me and the movement in purposes not in line with what the movement stands for. I assure you, I and the other school strikers have absolutely no interests in trademarks. But unfortunately it needs to be done. Fridays For Future is a global movement founded by me. It belongs to anyone taking part in it, above all the young people. It can - and must - not be used for individual or commercial purposes. And third: together with my family I’m setting up a foundation. It’s already registered and existing, but it not is not yet up and running. This is strictly nonprofit of course and there are no interests in philanthropy. It is just something that is needed for handling money (book royalties, donations, prize money etc) in a completely transparent way. For instance, taxes have to be paid before we can give them away to specified purposes and charities. This takes a lot of time and work, and when the foundation is fully up and running I will tell you more. The foundation’s aim will be to promote ecological, climatic and social sustainability as well as mental health. Love/ Greta

      Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg)

      Хто така Грета Тунберг

      На сьогодні – одна з найвідомиших екоативістів, виступає за зупинку глобального потепління та зміни клімату. У серпні 2018 року стала відомою тим, що розпочала перший шкільний страйк заради клімату під будівлею парламенту Швеції: прогулювала школу щоп’ятниці із плакатами на захист клімату.

      У 2019 році у віці 16 років Грета виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Свою критику школярка скерувала на світових лідерів, звинувативши їх у крадіжці свого дитинства та зраді нового покоління через те, що політики думають лише про гроші та ведуть недостатню боротьбу проти зміни клімату.

      Журнал Time назвав Грету однією з 25 найвпливовіших підлітків світу 2018 року. А в 2019 році журнал оголосив школярку людиною року, обравши з сотень номінантів.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Гроші Грета Тунберг Торгівля Бізнес Швеція клімат Екологія
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