Сотни военнослужащих Национальной гвардии США заболели COVID-19. Проблему обнаружили после инаугурации 46 президента страны Джо Байдена 20 января – в тот день в Вашингтоне находились 25 тысяч гвардейцев.

После инаугурации Байдена гвардейцы массово заболели COVID-19

После штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января в Вашингтон направили 25 000 военных из Национальной гвардии. Многие из них после этого инфицировались коронавирусом, как пишет издание Politico .

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О ситуации знают в Сенате, расследовать ее будет профильный комитет. Нацгвардейцы же рассказали журналистам, что:

По прибытии в Вашингтон на коронавирус их никто не тестировал. Более того, даже температуру проверяли выборочно.

Во время самой инаугурации 46 президента США Джозефа Байдена военнослужащие должны были стоять близко друг к другу, не имея возможности соблюдать социальную дистанцию.

"Нас собрали вместе, словно сардин в консерве", – рассказал один из гвардейцев. Неудивительно, что в итоге сотни военнослужащих сдали положительный тест на коронавирус.



Гвардейцы США после инаугурации Байдена также не оказались в комфортных условиях / Фото Politico

Впрочем, официальной информации от руководства Нацгвардии по этому поводу нет. Сообщили только, что часть гвардейцев были вакцинированы против COVID-19, но не все 25000 – успеть сделать им прививки было нереально.