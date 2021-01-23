Сотні військовослужбовців Національної гвардії США захворіли на COVID-19. Проблему виявили після інавгурації 46 президента країни Джо Байдена 20 січня – того дня у Вашингтоні перебували 25 тисяч гвардійців.

Після інавгурації Байдена гвардійці масово похворіли на COVID-19

Після штурму Капітолію прихильниками Трампа 6 січня у Вашингтон скерували 25 000 військових зі Національної гвардії. Чимало з них після цього інфікувалися коронавірусом, як пише видання Politico.

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Про ситуацію знають у Сенаті, розслідувати її буде профільний комітет. Нацгвардійці ж розповіли журналістам, що:

Після прибуття до Вашингтона на коронавірус їх ніхто не тестував. Ба більше, навіть температуру перевіряли вибірково.

Під час самої інавгурації 46 президента США Джозефа Байдена військовослужбовці повинні були стояти близько один до одного, не маючи змоги дотримуватися соціальної дистанції.

"Нас зібрали разом, немов сардин у консерві", – розповів один із гвардійців. Тож не дивно, що у підсумку сотні військовослужбовців здали позитивний тест на коронавірус.



Гвардійці США після інавгурації Байдена також не опинилися у комфортних умовах / Фото Politico

Утім, офіційної інформації від керівництва Нацгвардії з цього приводу немає. Повідомили тільки про те, що частина гвардійців були вакциновані проти COVID-19, але не всі 25 тисяч – встигнути зробити їм щеплення було нереально.

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