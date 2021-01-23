На інавгурації Байдена у США сотні військових заразилися коронавірусом
Сотні військовослужбовців Національної гвардії США захворіли на COVID-19. Проблему виявили після інавгурації 46 президента країни Джо Байдена 20 січня – того дня у Вашингтоні перебували 25 тисяч гвардійців.
Після інавгурації Байдена гвардійці масово похворіли на COVID-19
Після штурму Капітолію прихильниками Трампа 6 січня у Вашингтон скерували 25 000 військових зі Національної гвардії. Чимало з них після цього інфікувалися коронавірусом, як пише видання Politico.
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Про ситуацію знають у Сенаті, розслідувати її буде профільний комітет. Нацгвардійці ж розповіли журналістам, що:
- Після прибуття до Вашингтона на коронавірус їх ніхто не тестував. Ба більше, навіть температуру перевіряли вибірково.
- Під час самої інавгурації 46 президента США Джозефа Байдена військовослужбовці повинні були стояти близько один до одного, не маючи змоги дотримуватися соціальної дистанції.
"Нас зібрали разом, немов сардин у консерві", – розповів один із гвардійців. Тож не дивно, що у підсумку сотні військовослужбовців здали позитивний тест на коронавірус.
Гвардійці США після інавгурації Байдена також не опинилися у комфортних умовах / Фото Politico
Утім, офіційної інформації від керівництва Нацгвардії з цього приводу немає. Повідомили тільки про те, що частина гвардійців були вакциновані проти COVID-19, але не всі 25 тисяч – встигнути зробити їм щеплення було нереально.
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