20 января 2021 года состоится инаугурация новых избранных лидеров США Джо Байдена и Камалы Харрис. Но из-за угрозы безопасности и пандемии, она будет не такой, как всегда. Рассказываем детали о последнем дне правления Дональда Трампа и первом в истории 46-го президента США.

Присяга и первое президентское выступление Байдена

В этом году присяга избранных лидеров США будет сокращенной и видоизмененной по нескольким причинам. 24 канал рассказывает детали.

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Во-первых, от агрессивных фанатов Трампа и ультраправых групп все еще поступают угрозы. Людей продолжают арестовывать за участие в нападении на Капитолий. Или попытки пройти за барьер безопасности в Вашингтоне с оружием.

Во-вторых – пандемия все еще серьезно бушует в Штатах, поэтому количество присутствующих лично будет минимально.

Что известно о церемонии?

Ожидается около 1000 гостей, включая прессу, членов Конгресса и их семьи;

Развлекательная программа сокращена;

Она начнется с национального гимна и обращения в 18:30 по киевскому времени (11:30 по восточному времени США).



Камала Харрис и Соня Сотомайор / Фото The Sen Times

Сначала присягу составят судьи Верховного Суда Соня Сотомайор и Камала Харрис. Как и первая вице-президентка, Соня – первая латиноамериканка на такой высокой должности. Обе женщины имеют схожую карьеру как прокуроры: Камала в Калифорнии, Соня – в Нью-Йорке.

Используют две Библии. Первая принадлежала Реджине Шелтон, которая "была второй матерью для меня и сестры Майи". Они часто проводили время в этом доме. Вторая священная книга – от уже покойного правозащитника и судьи Верховного Суда Терджуда Маршалла. Он вдохновлял Харрис во время ее работы в юриспруденции.

Джо Байден примет присягу на Западном фронте Капитолия, а проводить церемонию будет председатель Верховного Суда Джон Робертс. Дальше будет инаугурационное выступление.

После этого Байден пройдет мимо различного рода войск для оценки (это называется Pass in review, существует с 1801 года – 24) и возложит венок к Могиле неизвестного солдата на кладбище Арлингтон. Будут присутствовать президенты Клинтон, Обама и Джордж Буш-младший с женами. Все это закончится поездкой от 15-й улицы в Белый Дом.

Что Байден скажет на инаугурации

CNBC сообщает, что избранный президент работал над текстом на выходных вместе с семьей, старшим советником Майклом Донилоном и директором по спичрайтингу Винайем Редди (он работает с Байденом со времен Обамы – 24).

В нем будут подчеркнуты главные темы кампании: единство, исцеление и видение многих кризисов, с которыми столкнулась страна. Также будут фрагменты из других обращений Байдена во время выборов.

Например, будет призыв к двухпартийной работе для преодоления пандемии COVID-19. Экономическая поддержка Байдена, недавно обнародованная, составит 1,9 трлн долларов США.

Единство – это не мечта о небесном пироге. Это практический шаг к тому, что мы должны сделать. Давайте вместе, как страна,

– сказал он во время презентации.



Присяга Джозефа Байдена в вице-президенты США / Фото Business Insider

Впрочем, во время церемонии в выступлении, скорее всего, не будет резкой риторики. К которой все привыкли во времена Дональда Трампа. Зато будет то, в чем Джозеф Байден едва ли не лучший – в объединении.

Я – американский президент. Голосовали вы за меня или нет, я представляю вас всех. Я буду убежден, что все вы будете представлены,

– так он ответил на вопрос, как обратится к фанатам Трампа.

Исторически, легендарные фразы появлялись именно во время инаугураций. "Злость ни к кому, милосердие – для всех", – говорил Авраам Линкольн. "Единственная вещь, которую мы должны бояться – сам страх", – а это уже Франклин Делано Рузвельт. "Не спрашивай, что страна может сделать для тебя", – конечно, Джон Кеннеди. Спичрайтеров часто заставляют писать такие тексты "для истории".

Но команда Байдена считает его обращение просто продолжением лидерства, которое он демонстрировал во время переходной администрации. Во время кризиса, демонстрируя уже гораздо большей аудитории, что кое-кто будет твердо стоять во главе государства.

Главный месседж: "помощь уже в пути". "Он очень верит, что сможет "снова собрать страну вместе" и сделать ее лучше. Что объединенная Америка – единственный способ преодолеть все трудности и кризисы", – сказала на телевидении новая директор по коммуникациям Белого Дома Кейт Бедингфилд.

Угроза безопасности и коронавирус

Из-за атаки на Капитолий Вашингтон немного напоминает Багдад во время войны в Ираке – "красная" и "зеленая" зона, в 25 тысяч военных, закрытая Национальная Аллея, ограничения в передвижении. Несколько мостов в штат Вирджиния через реку Потомак закрыты, как и некоторые станции метро в городе. Среди них – Юнион Стэйшн, кладбище Арлингтон и другие. Многие боятся внутренней атаки, поэтому все солдаты пройдут проверку.

В столице будет больше солдат чем в Афганистане и Ираке вместе. Почти отовсюду звучит призыв не ехать в Вашингтон на это событие, а смотреть по телевидению или в интернете. Сам Капитолий огражден забором высотой в 7 футов (это примерно 2,1 метра – 24). По улицам ездят военные машины, нацгвардейцы патрулируют вокруг.

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Сам Капитолийский комплекс из-за пандемии недоступен для гостей без приглашения и экскурсий с весны. Если кто-то попытается перелезть через препятствие, то будет арестован. Несколько жилых кварталов вокруг него тоже будут заблокированы, там будет проводиться проверка безопасности и документов. Общественный транспорт будет двигаться по расписанию субботы с большими перерывами.



Все готово, но безопасность – максимальная / Фото Politico

ФБР предупредило во внутреннем бюллетени о возможных собраниях вооруженных групп в день инаугурации. Полиция Вашингтона заявила, что ведомство "сталкивается с серьезными угрозами безопасности". Капитолию будет посвящен статус NSSE (National special security event), то есть специальной национальной безопасности события. На ней главную роль будет играть Секретная Служба США.

Инаугурация без Трампа и развлечения

Как уже известно, президента Трампа не будет на инаугурации Байдена. Он планирует покинуть Белый Дом и Вашингтон утром 20-го января. Он не оставит записку на столе в Овальном кабинете, как это традиционно принято у президентов, идущим с должности.

Он не встретит супругов Байденов у резиденции. Взамен единственный, кто это сделает – главный швейцар. Сейчас Белый Дом почти пустой и тихий – много бывших работников уже покинули его. Трамп до сих пор отмечает, что выиграл выборы. Скорее всего, поедет обратно в дом Мар-а-Лаго во Флориде с остановкой на авиабазе Эндрюс для собственной церемонии в пику Байдену.

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Однако, на инаугурации точно будет вице-президент США Майк Пенс, переживший нападение на Капитолий и измену со стороны Трампа (после того, как всего лишь выполнил свой долг и утвердил победу демократов – 24).

Из-за пандемии билеты не продаются, члены Конгресса могут привезти с собой только одного гостя. Вся помпезность урезана до формальной мирной (все надеются на это) передачи власти. Традиционного парада в Белый дом в этом году не будет. Точнее, состоится только его виртуальная версия "Парад по всей Америке".

Другой важной традиции – инаугурационного бала – тоже не предвидится. Зато будет ночное шоу на ТВ, которое будет вести Том Хэнкс. Программа будет длинной – 90 минут и будет называться "Америка, что празднует". Национальный гимн споет поклонница Байдена Леди Гага. Кроме нее, зрители увидят Дженнифер Лопес и звезду кантри Гарта Брукса.