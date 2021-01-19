20 січня 2020 року відбудеться інавгурація нових обраних лідерів США: Джо Байдена та Камали Гарріс. Але через загрозу безпеці та пандемію, вона буде не такою, як завжди. Розповідаємо деталі про останній день правління Дональда Трампа та перший в історії 46-го президента США.

Присяга та перший президентський виступ Байдена

Цьогорічна присяга обраних лідерів США буде скороченою та видозміненою з кількох причин. 24 канал розповідає деталі.

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По-перше, від агресивних фанатів Трампа та ультраправих груп все ще надходять погрози. Людей продовжують арештовувати за участь у нападі на Капітолій. Або за спроби пройти за бар'єр безпеки у Вашингтоні зі зброєю.

По-друге – пандемія все ще серйозно вирує у Штатах, тому кількість присутніх особисто буде мінімальна.

Що відомо про церемонію?

Очікується близько 1000 гостей, включаючи пресу, членів Конгресу та їхні родини;

Розважальна програма скорочена;

Вона почнеться з національного гімну та звернення о 18:30 за київським часом (11:30 за східним часом США).

Камала Гарріс та Соня Сотомайор / Фото The Sen Times

Спочатку присягу складе Камала Гарріс під керівництвом судді Верховного Суду Соні Сотомайор. Як і перша віцепрезидентка, Соня – перша латиноамериканка на такій високій посаді. Обидві жінки мають схожу кар'єру як прокурори: Камала у Каліфорнії, Соня – у Нью-Йорку.

Використають дві Біблії. Перша належала Реджині Шелтон, яка "була другою матір'ю для мене і сестри Маї". Вони часто проводили час в цьому будинку. Друга священна книга – від вже покійного правозахисника та судді Верховного Суду Тургуда Маршалла. Він надихав Гарріс під час її роботи в юриспруденції.

Джо Байден складе присягу на Західному фронті Капітолію, а проводити церемонію буде голова Верховного Суду Джон Робертс. Далі буде інавгураційний виступ.

Після цього Байден пройде повз різні роди військ для оцінки (це називається Pass in review, існує з 1801 року – 24) і покладе вінок до Могили невідомого солдата на кладовищі Арлінгтон. Будуть присутні президенти Клінтон, Обама та Джордж Буш-молодший з дружинами. Все це закінчиться поїздкою від 15-ої вулиці до Білого Дому.

Що Байден скаже на інавгурації

CNBC повідомляє, що обраний президент працював над текстом на вихідних разом з родиною, старшим радником Майклом Донілоном та директором зі спічрайтингу Вінаєм Редді (він працює з Байденом з часів Обами – 24).

У ньому будуть підкреслені головні теми кампанії: єдність, зцілення і бачення багатьох криз, з якими зіштовхнулась країна. Також будуть фрагменти з інших звернень Байдена під час виборів.

Наприклад, буде заклик до двопартійної роботи задля подолання пандемії COVID-19. Економічна підтримка Байдена, нещодавно оприлюднена, складе 1,9 трлн доларів США.

Єдність – це не мрія про небесний пиріг. Це практичний крок до того, що ми маємо зробити. Давайте разом, як країна,

– сказав він під час презентації.

Присяга Джозефа Байдена у віцепрезиденти США / Фото Business Insider

Втім, під час церемонії у виступі, скоріш за все, не буде різкої риторики. До якої всі звикли за часів Дональда Трампа. Натомість буде те, у чому Джозеф Байден чи не найкращий – в об'єднанні.

Я – американський президент. Голосували ви за мене, чи ні, я представляю вас всіх. Я упевнюсь, що всі ви будете представлені,

– так він відповів на запитання, як звернеться до фанатів Трампа.

Історично, легендарні фрази виринали саме під час інавгурацій. "Злість ні до кого, милосердя – для всіх", – казав Авраам Лінкольн. "Єдина річ, яку ми маємо боятися – сам страх", – а це вже Франклін Делано Рузвельт. "Не питай, що країна може зробити для тебе", – звісно, Джон Кеннеді. Спічрайтерів часто примушують писати такі тексти "для історії".

Але команда Байдена вважає його звернення просто продовженням лідерства, яке він демонстрував під час перехідної адміністрації. Під час кризи, демонструючи вже набагато більшій авдиторії, що дехто буде твердо стояти на чолі держави.

Головний меседж: "допомога вже в дорозі". "Він дуже вірить, що зможе "знову зібрати країну докупи" та зробити її кращою. Що об'єднана Америка – єдиний спосіб подолати всі труднощі та кризи", – сказала на телебаченні нова директорка з комунікацій Білого Дому Кейт Бедінгфілд.

Загроза безпеці та коронавірус

Через атаку Капітолію Вашингтон трохи нагадує Багдад під час війни в Іраку – "червона" та "зелена" зона, до 25 тисяч військових, закрита Національна Алея, обмеження у пересуванні. Кілька мостів до штату Вірджинія через річку Потомак закриті як і деякі станції метро у місті. Серед них – Юніон Стейшн, кладовище Арлінгтон та інші. Багато хто боїться внутрішньої атаки, тому всі солдати пройдуть перевірку.

У столиці буде більше солдатів ніж в Афганістані та Іраку разом. Майже звідусіль лунає заклик не їхати до Вашингтону на цю подію, а дивитися по телебаченню чи в інтернеті. Сам Капітолій огороджений забором висотою у 7 футів (це приблизно 2,1 метра – 24). Вулицями їздять військові машини, нацгвардійці патрулюють навколо.

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Сам Капітолійський комплекс через пандемію недоступний для гостей без запрошення та екскурсій з весни. Якщо хтось спробує перелізти через перешкоду, то буде заарештований. Декілька жилих кварталів навколо нього теж будуть заблоковані, там буде проводитись перевірка безпеки та документів. Громадський транспорт буде рухатись за розкладом суботи з більшими перервами.

Все готово, але безпека – максимальна / Фото Politico

ФБР попередило у внутрішньому бюлетені про можливі зібрання озброєних груп у день інавгурації. Поліція Вашингтону заявила, що відомство "стикається з серйозними загрозами безпеці". Капітолію буде присвячений статус NSSE (National special security event), тобто спеціальної національної безпекової події. На ній головну роль буде грати Секретна Служба США.

Інавгурація без Трампа та розваги

Як вже відомо, президента Трампа не буде на інавгурації Байдена. Він планує покинути Білий Дім і Вашингтон зранку 20-го січня. Він не залишить записку на столі в Овальному кабінеті, як це традиційно заведено у президентів, що йдуть з посади.

Він не зустріне подружжя Байденів біля резиденції. Натомість єдиний, хто це зробить – головний швейцар. Наразі, Білий Дім майже пустий та тихий – багато колишніх працівників вже покинули його. Трамп досі наголошує, що виграв вибори. Скоріш за все, поїде назад до свого дому Мар-а-Лаго у Флориді із зупинкою на авіабазі Ендрюс для власної церемонії в пику Байдену.

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Одначе, на інавгурації точно буде віцепрезидент США Майк Пенс, який пережив напад на Капітолій та зраду з боку Трампа (після того, як всього лише виконав свій обов'язок та затвердив перемогу демократів – 24).

Через пандемію квитки не продаються, члени Конгресу можуть привезти з собою лише одного гостя. Вся помпезність урізана до формальної мирної (всі сподіваються на це) передачі влади. Традиційного параду до Білого Дому цього року не буде. Точніше, відбудеться лише його віртуальна версія "Парад по всій Америці".

Іншої важливої традиції – інавгураційного балу – теж не передбачається. Натомість буде нічне шоу на ТБ, яке вестиме Том Генкс. Програма буде довгою – 90 хвилин і матиме назву "Америка, що святкує". Національний гімн заспіває прихильниця Байдена Леді Гага. Крім неї, глядачі побачать Дженніфер Лопес та зірку кантрі Гарта Брукса.