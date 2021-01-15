Президенту США Дональду Трампу во второй раз объявили импичмент в Конгрессе. Пока непонятно, устранит ли его Сенат от власти за несколько дней до инаугурации Джо Байдена. Но последствия точно будут.

На этот раз импичмент объявили за "подстрекательство к мятежу" тех, кто позже штурмовал американский Капитолий. 24 канал рассказывает детали решения и что может быть дальше.

Если вы не будете драться изо всех сил, у вас больше не будет страны, – сказал Дональд Трамп, президент США в обращении к сторонникам.

Исторический второй импичмент



Результаты голосования за второй импичмент Трампу / Фото KSTP TV

Действия и высказывания Трампа перед 6 января, когда он прямо призывал толпу "идти на Капитолий", не оставили конгрессменам выбора. После того как вице-президент Майк Пенс отказался вводить 25-ю поправку, которая бы отстранила Трампа от власти, импичменту был дан старт.

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В течение четырех часов жизни Пенса, Пелози и других были под прямой угрозой. Их планировали найти и убить. "Мы знаем, что президент США спровоцировал это восстание, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти, потому что представляет собой опасность для нации", – сказала спикер Нэнси Пелози, передает CNN.

В Конгрессе – впервые со времен Гражданской Войны в XIX веке – были расквартированы тысячи солдат. Они спали прямо на мраморном полу и на лестнице.

Республиканка Лиз Чейни добавила, что Трамп "созвал эту мафию, собрал толпу и зажег пламя этой атаки. Никогда еще не было подобного предательства со стороны президента относительно своей присяги и Конституции". Лидер меньшинства в Палате Кевин Маккарти хоть тоже признал "вину Трампа" в том, что случилось, но выступил против импичмента. Он призвал создать специальную комиссию для слушаний и расследования.

В ночь на 14 января по украинскому времени, Палата представителей Конгресса проголосовала за второй импичмент 232 голосами "за". Его обвинили в "подстрекательстве к мятежу", "создании угрозы для демократической системы, вмешательстве в мирную передачу власти и угрозам равноправной ветви власти". Трамп сеял ложные заявления относительно "украденных выборов", давил на избирательную комиссию Джорджии во главе с госсекретарем штата.

До всех демократов добавились 10 представителей республиканской партии, включая третьего номера "красного" списка Лиз Чейни (дочь бывшего вице-президента Дика Чейни – 24).

Но пока непонятно, чем процесс закончится: Сенат США на каникулах до 19 января. А через день – инаугурация Джо Байдена. Впрочем, демократы обещают свой "суд" постфактум, когда Трамп уже уйдет с поста (об этом читайте ниже).

Даже почтенные республиканцы, такие как сенатор Митч Макконнелл, планируют порвать с Трампом из-за нападения на Конгресс, когда умерло пятеро американцев. Макконнелл даже сказал, что устранение Трампа поможет очистить партию от него и идеологии трампизма и именно импичментом "он был бы доволен".



Менеджеры импичмента проходят Ротундой, чтобы передать его в Сенат / Фото ABC News

Демократы сформировали команду "менеджеров импичмента" из девяти человек во главе с Джейми Раскиным из Мэриленда. Теперь они будут вести это "дело" и находить для него доказательства, пока все не будет готово для передачи в верхнюю палату Конгресса. Между тем, избранный президент Джо Байден планирует как можно скорее провести вторую фазу, чтобы сосредоточиться на преодолении коронавируса и восстановлении экономики.

Пока что предложенная форма работы такая: Сенат юга работает над "делом Трампа", другие полдня – над законами и утверждением кандидатур в новую администрацию. После голосования, Трамп записал новое видео, где призвал воздержаться от насилия и сохранять спокойствие, но не упомянул о втором для себя импичменте.

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Во время работы "менеджеров" могут принять решение вызвать свидетелей. Одним из первых может стать госсек штата Джорджия Брэд Раффенспергер, которому Трамп совершил уже исторический звонок с требованиями "найти" ему голоса для победы.

Металлодетекторы и изоляция: Вашингтон после голосования

Так сейчас выглядит центр Вашингтона / Фото The Times of Israel

Столица США сейчас мало напоминает себя саму: повсюду полиция и Нацгвардия, Капитолий окружен забором с колючей проволокой. Одна из икон города – Национальная аллея – закрыта. Горожанам советуют не выходить лишний раз на улицу, а потенциальным гостям – не ехать в город. Новые нападения и атаки все еще ожидаются и тем более, чем ближе дата инаугурации.

Национальная Аллея Комплекс федеральных зданий в центре Вашингтона. Включает в себя собственно монумент Вашингтону, Белый дом, Капитолий, мемориалы Томаса Джефферсона и Авраама Линкольна. Между ними – парки, музеи (например, Смитсоновский музей) и Ботанический Сад. Обычно, на ней проходят инаугурации президентов, фестивали и мирные протесты

Внутри Конгресса установили металлодетекторы, которые уже вызвали активную полемику. Некоторые республиканцы просто прошагали мимо, несмотря на сигнализацию. Другие – до сих пор не носят маски, заражая своих коллег (основная масса заражений произошла во время штурма 6 января – 24).

Теперь за все это будут штрафы, причем за игнорирование скрининга безопасности можно " попасть" на 5000 или даже 10000 долларов США. За неношение маски предложено взимать 500 долларов США в случае первого нарушения и 2500 долларов США – в случае второго.

Демократы, тем временем, выдвигают различные теории, пока что неподтвержденные фактами. Среди них главная – ультраправые республиканцы помогали сторонникам Трампа зайти в здание и рассказали о детальных планах зданий. Об этом пишет Politico.

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Сам Трамп сейчас изолирован от всех и зол. Главная причина – что никто его не защищает, как сообщают работники Белого дома. Его гнев выливается на тех, кто еще остался у него. "На стадии жалости к себе", – сказал один чиновник из администрации изданию CNN. Трамп вернул Джулиани и Дершовитца – две одиозные фигуры – чтобы они защищали его на вероятном "суде" Сената.

И то – только они согласились это делать. И то – Трамп вроде уже сказал не платить Джулиани деньги.

Он отсиживается в резиденции, это никогда не было добрым знаком, – сообщил другой источник. – Сам по себе, вокруг не так много людей. Это заставляет обращается к худшим инстинктам. Теперь, когда Twitter недоступен, только Бог знает, каким будет выход

Президент не найдет много республиканцев, которые ему сочувствуют, потому что сам призвал толпу атаковать Капитолий. Помощники переживали, что Трамп может сам уничтожить свои видео, опубликованные и нет. Многие уже ушли в отставку, как ближайшая советница Хоуп Хикс. Следующая волна помилований ожидается в четверг, 14 января. В частности, он может устроить прощение для себя и своих детей.

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Дважды обвинен: главные последствия решения Конгресса



Дональд Трамп остался в темноте и почти один на один с собой / Фото Forbes

Издание The Guardian приводит 5 основных последствий после голосования Палаты представителей Конгресса за второй импичмент Дональду Трампу.

Во-первых, как уже указано выше, раскол между членами республиканской партии и "трампистами" становится все шире . Активное осуждение раздается от топовых представителей "красного лагеря".

. Активное осуждение раздается от топовых представителей "красного лагеря". Второе: между республиканцами уровнем ниже могут возникать споры , такие как между сторонницей Трампа и движения мятежников QAnon Мерджори Тейлор Грин и Нэнси Мейс. Обе лишь недавно избраны в Палату представителей. Мейс обвинила Грин и других фанатов QAnon в нападении на Капитолий.

, такие как между сторонницей Трампа и движения мятежников QAnon Мерджори Тейлор Грин и Нэнси Мейс. Обе лишь недавно избраны в Палату представителей. Мейс обвинила Грин и других фанатов QAnon в нападении на Капитолий. Третье: есть риск относительно "десятки", которая голосовала за импичмент. К ним, в теории, могут применить внутрипартийные санкции или цензуру. Кое-кто поддержал импичмент непублично, но был вынужден голосовать "против" из-за угроз в отношении них или их семей со стороны фанатов Трампа.

Другие представители GOP упрекали демократов в том, что "они поддерживают насилие, только когда им это выгодно", указывая на движение Black Lives Matter и погромы во время активной фазы протестов в США.

Четвертый факт: это был самый двусторонний импичмент в истории. Во время первого голосования в 2019 году, республиканцы не поддержали его вообще, все отдали свои голоса "против". Но непонятно, сколько однопартийцев готовы осудить Трампа в Сенате. Председательствовать будет главный судья Верховного Суда США Джон Робертс.

Пока лишь двое сенаторов – Лиза Мурковски из Аляски и Пэт Туми из Пенсильвании призвали президента добровольно уйти в отставку. Лидер сената Митч Макконнелл еще не решил, как будет голосовать. Чтобы осудить Трампа, нужны две трети голосов, то есть на сторону демократов должны стать еще 17 республиканцев.

Пятое: если заседание состоится уже после инаугурации Джо Байдена, то уже демократы будут иметь большинство. При условии успешного признания Трампа виновным в "подстрекательстве к мятежу", ему могут запретили баллотироваться на президента в 2024 году. Хотя ситуация довольно сложная, прецедент осуждения уже бывших чиновников существует, он называется "поздний импичмент".

"Поздний импичмент" Процесс осуждения уже бывших чиновников в США, включая президента. Конституция США указывает, что можно лишить права "занимать любую должность чести, доверия и прибыли в США". Исторически это происходит только после поддержки Сенатом предлагаемых обвинений. Но непонятно, можно ли обойтись без этого.

Главная причина для беспокойства – безопасное проведение инаугурации. Джо Байден сказал, что не боится провести ее на улице, но риск нападения, даже с максимальной безопасностью, есть всегда. Как сообщили источники канала ABC, все три главные угрозы – убийство демократов в Капитолии, взятие в кольцо Белого дома и Верховного суда – остаются в силе.