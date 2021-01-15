Президенту США Дональду Трампу вдруге оголосили імпічмент в Конгресі. Наразі незрозуміло, чи усуне його Сенат від влади за кілька днів до інавгурації Джо Байдена. Але наслідки точно будуть.

Цього разу імпічмент оголосили за "підбурювання до заколоту" тих, хто пізніше штурмував американський Капітолій. 24 канал розповідає деталі рішення і що може бути далі.

Якщо ви не будете битися з усіх сил, у вас більше не буде країни, – сказав Дональд Трамп, президент США у зверненні до прихильників.

Історичний другий імпічмент

Результати голосування за другий імпічмент Трампу / Фото KSTP TV

Дії та вислови Трампа перед 6 січня, коли він прямо закликав натовп "йти на Капітолій", не залишили конгресменам вибору. Після того, як віце-президент Майк Пенс відмовився запроваджувати 25-ту поправку, яка б усунула Трампа від влади, імпічменту був дан старт.

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Протягом чотирьох годин життя Пенса, Пелозі та інших були під прямою загрозою. Їх планували знайти та вбити. "Ми знаємо, що президент США спровокував це повстання, це збройне повстання проти нашої спільної країни. Він повинен піти, бо являє собою небезпеку для нації", – сказала спікерка Ненсі Пелозі, передає CNN.

В Конгресі – вперше з часів Громадянської Війни у XIX столітті – були розквартировані тисячі солдат. Вони спали прямо на мармуровій підлозі та на сходах.

Республіканка Ліз Чейні додала, що Трамп "скликав цю мафію, зібрав натовп та запалив полум'я цієї атаки. Ніколи ще не було подібної зради з боку президента щодо своєї присяги та Конституції". Лідер меншості у Палаті Кевін Маккарті хоч теж визнав "провину Трампа" у тому, що сталось, але виступив проти імпічменту. Він закликав створити спеціальну комісію для слухань та розслідування.

В ніч на 14 січня за українським часом, Палата Представників Конгресу проголосувала за другий імпічмент 232 голосами "за". Його звинуватили у "підбурюванні до заколоту", "створенні загрози для демократичної системи, втручанні у мирну передачу влади та погрозам рівноправній гілці влади". Трамп сіяв неправдиві заяви щодо "вкрадених виборів", тиснув на виборчу комісію Джорджії на чолі з держсекретарем штату.

До всіх демократів додалися 10 представників республіканської партії, включаючи третього номера "червоного" списку Ліз Чейні (дочку колишнього віце-президента Діка Чейні – 24).

Але поки що незрозуміло, чим процес закінчиться: Сенат США на канікулах до 19 січня. А через день – інавгурація Джо Байдена. Втім, демократи обіцяють свій "суд" постфактум, коли Трамп вже піде з посади (про це читайте нижче).

Навіть поважні республіканці, такі як сенатор Мітч Макконнелл, планують порвати з Трампом через напад на Конгрес, коли померло п'ятеро американців. Макконнелл навіть сказав, що усунення Трампа допоможе очистити партію від нього та ідеології трампізму і саме імпічментом "він був би задоволений".

Менеджери імпічменту проходять Ротундою, щоб передати його до Сенату / Фото ABC News

Демократи сформували команду "менеджерів імпічменту" з дев'яти людей на чолі з Джеймі Раскіним з Меріленду. Тепер вони будуть вести цю "справу" та знаходити для неї докази, поки все не буде готово для передачі у верхню палату Конгресу. Тим часом, обраний президент Джо Байден планує провести другу фазу якомога швидше, щоб зосередитись на подоланні коронавірусу та відновленні економіки.

Поки що запропонована форма роботи така: Сенат півдня працює над "справою Трампа", інші півдня – над законами та затвердженням кандидатур в нову адміністрацію. Після голосування, Трамп записав нове відео, де закликав утриматись від насилля і зберігати спокій, але не згадав про другий для себе імпічмент.

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Під час роботи "менеджерів" можуть прийняти рішення викликати свідків. Одним з перших може стати держсек штату Джорджія Бред Раффенспергер, якому Трамп здійснив вже історичний дзвінок з вимогами "знайти" йому голоси для перемоги.

Металодетектори та ізоляція: Вашингтон після голосування

Так наразі виглядає центр Вашингтону / Фото The Times of Israel

Столиця США наразі мало нагадує себе саму: повсюди поліція та Нацгвардія, Капітолій оточений парканом з колючим дротом. Одна з ікон міста – Національна Алея – закрита. Містянам радять не виходити зайвий раз надвір, а потенційним гостям – не їхати до міста. Нові напади та атаки все ще очікуються і тим більше, чим ближча дата інавгурації.

Національна Алея Комплекс федеральних будівель у центрі Вашингтону. Включає у себе власне монумент Вашингтону, Білий Дім, Капітолій, меморіали Томаса Джефферсона та Авраама Лінкольна. Між ними – парки, музеї (наприклад, Смітсонівський музей) та Ботанічний Сад. Зазвичай, на ній відбуваються інавгурації президентів, фестивалі та мирні протести

Всередині Конгресу встановили металодетектори, які вже викликали активну полеміку. Деякі республіканці просто прохили повз, незважаючи на сигналізацію. Інші – досі не носять маски, заражаючи своїх колег (основна маса заражень відбулася під час штурму 6 січня – 24).

Тепер за все це будуть штрафи, причому за ігнорування безпекового скрінінгу можна "попасти" на 5000 або навіть 10000 доларів США. За неносіння маски запропоновано стягувати 500 доларів США у разі першого порушення і 2500 доларів США – у разі другого.

Демократи, тим часом, висувають різні теорії, поки що непідтверджені фактами. Серед них головна – ультраправі республіканці допомагали прихильникам Трампа зайти до будівлі та розповіли про детальні плани будівель. Про це пише Politico.

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Сам Трамп наразі ізольований від всіх і злий. Головна причина – що ніхто його не захищає, як повідомляють працівники Білого Дому. Його гнів виливається на тих, хто ще залишився біля нього. "На стадії жалості до себе", – сказало один чиновник з адміністрації виданню CNN. Трамп повернув Джуліані та Дершовітца – дві одіозні постаті – щоб вони захищали його на ймовірному "суді" Сенату.

Й те – лише вони погодились це робити. Й те – Трамп ніби вже сказав не платити Джуліані гроші.

Він відсиджується у резиденції, це ніколи не було добрим знаком, – повідомило інше джерело. – Сам по собі, навколо не так багато людей. Це змушує звертається до найгірших інстинктів. Тепер, коли Twitter недоступний, лише Бог знає, яким буде вихід

Президент не знайде багато республіканців, які йому співчувають, бо сам закликав натовп атакувати Капітолій. Помічники переживали, що Трамп може сам знищити свої відео, опубліковані та ні. Багато хто вже пішов у відставку, як-от найближча радниця Хоуп Хікс. Наступна хвиля помилувань очікується у четвер, 14 січня. Зокрема, він може влаштувати прощення для себе та своїх дітей.

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Двічі звинувачений: головні наслідки рішення Конгресу

Дональд Трамп залишився у темряві та майже один на один з собою / Фото Forbes

Видання The Guardian наводить 5 основних наслідків після голосування Палати Представників Конгресу за другий імпічмент Дональду Трампу.

По-перше, як вже зазначено вище, розкол між членами республіканської партії і "трампістами" стає все ширшим. Активне засудження лунає від топових представників "червоного табору".

Друге: між республіканцями рівнем нижче можуть виникати суперечки, як-от між прихильницею Трампа та руху заколотників QAnon Мерджорі Тейлор Грін та Ненсі Мейс. Обидві лише нещодавно обрані до Палати Представників. Мейс звинуватила Грін та інших фанатів QAnon у нападі на Капітолій.

Третє: є ризик щодо "десятки", яка голосувала за імпічмент. До них, в теорії, можуть застосувати внутрішньопартійні санкції або цензуру. Дехто підтримав імпічмент непублічно, але був змушений голосувати "проти" через погрози щодо них або їхніх родин з боку фанатів Трампа.

Інші представники GOP закидали демократам, що "вони підтримують насилля, лише коли їм це вигідно", вказуючи на рух Black Lives Matter та погроми під час активної фази протестів в США.

Четвертий факт: це був найбільш двосторонній імпічмент в історії. Під час першого голосування у 2019 році, республіканці не підтримали його взагалі, всі віддали свої голоси "проти". Але незрозуміло, скільки однопартійців готові засудити Трампа в Сенаті. Головувати буде головний суддя Верховного Суду США Джон Робертс.

Поки лише двоє сенаторів – Ліза Мурковскі з Аляски та Пет Тумі з Пенсильванії закликали президента добровільно піти у відставку. Лідер Сенату Мітч Макконнелл ще не вирішив, як буде голосувати. Щоб засудити Трампа, потрібні дві третини голосів, тобто на бік демократів мають стати ще 17 республіканців.

П'яте: якщо засідання відбудеться вже після інавгурації Джо Байдена, то вже демократи матимуть більшість. За умови успішного визнання Трампа винним у "підбурюванні до заколоту", йому можуть заборонили балотуватися на президента у 2024 році. Хоча ситуація доволі складна, прецедент засудження вже колишніх чиновників існує, він називається "пізній імпічмент".

"Пізній імпічмент" Процес засудження вже колишніх чиновників у США, включаючи президента. Конституція США вказує, що можна позбавити права "займати будь-яку посаду честі, довіри та прибутку в США". Історично, це трапляється лише після підтримки Сенатом запропонованих звинувачень. Але незрозуміло, чи можна обійтися без цього.

Головна причина для занепокоєння – безпечне проведення інавгурації. Джо Байден сказав, що не боїться провести її на вулиці, але ризик нападу, навіть з максимальною безпекою, є завжди. Як повідомили джерела каналу ABC, всі три головні загрози – вбивство демократів в Капітолії, взяття у кільце Білого Дому та Верховного Суду – залишаються чинними.