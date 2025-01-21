Сейчас в кабинете появились не только семейные фото Трампа, но и серебряные орлы, красная кнопка и бюст Уинстона Черчилля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что изменил Трамп в Овальном кабинете

Овальный кабинет является неким символом величия и могущества президента США, поэтому каждый вносит в него свои детали. Так, как и 4 года назад, над камином Трамп повесил портрет Джорджа Вашингтона. По бокам от него размещены портреты Александра Гамильтона, первого министра финансов страны, и Томаса Джефферсона, третьего президента США.

Также в Овальном кабинете вновь появился бюст Уинстона Черчилля, который стоит на столе у камина на том самом месте, где его ставил Трамп и во время прошлого президентского срока. Одним из неизменных элементов, который был и у Байдена, и у Трампа, является бюст Мартина Лютера Кинга младшего. Также новый президент США оставил и портрет Бенджамина Франклина. Его повесил Байден, чтобы подчеркнуть свою приверженность науке.

В 2021 году Байден не стал заменять золотые шторы Трампа, поэтому они также остались на месте.

Как изменился Овальный кабинет (слева кабинет Байдена, справа – Трампа)

Среди прочего в Овальном кабинете появились серебряные фигурки орлов – национального символа США. Голубой ковер Байдена заменили на нейтральный, а на стене снова появился портрет Эндрю Джексона – седьмого президента США, которого обожает Трамп.

В Овальном кабинете также вернулись военные флаги для каждого рода службы – их убрали во время каденции Байдена.

Как изменился Овальный кабинет (слева кабинет Байдена, справа – Трампа)

Как и большинство президентов, и Байден, и Трамп пользовались столом Resolute Desk, подарком королевы Виктории президенту Резерфорду Хейсу в 1880 году, поэтому здесь нет никаких изменений. Он изготовлен из древесины белого дуба и красного дерева с HMS Resolute, британского военного корабля, который использовался для исследования Арктики.

Вместо семейных фотографий Байдена в Овальном кабинете появились семейные фото Трампа.

Как изменился Овальный кабинет (слева кабинет Байдена, справа – Трампа)

Кроме картин и статуй, президенты часто добавляют другие штрихи. Обама любил иметь миску с яблоками на журнальном столике у камина. Байден держал под рукой шоколадное печенье, а уже 20 января в Овальном кабинете появился большой букет цветов и квадратный золотой пресс-папье с тисненым словом "Трамп".

Самой интересной деталью, которую вернул Трамп – красная кнопка вызова официанта с диетической Coca-Cola в Овальный кабинет. Она была установлена во время предыдущей каденции республиканца, и сейчас вернулась на свое место.