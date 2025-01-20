Из-за этого почти каждый, кто посетит Вашингтон, не сможет увидеть церемонию лично. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал AP.

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Где Трамп примет присягу теперь

По данным журналистов, ротонда Капитолия готовится как альтернатива для каждой инаугурации на случай непогоды. Последний раз присяга президента США проходила в помещении в 1985 году, когда Рональд Рейган шел на свой второй срок. Прогноз на понедельник предусматривает самую низкую температуру в день инаугурации с того дня.

Президент Джо Байден, члены Конгресса и другие высокопоставленные лица и знатные гости смогут наблюдать за церемонией из Капитолия. В частности, рабочие уже устанавливали небольшую площадку в ротонде.

Полиция Капитолия США заявила, что территория вблизи здания будет перекрыта "из-за чрезвычайно холодной погоды". Поэтому даже если люди захотят собраться там, когда Трамп примет присягу внутри, им не позволят этого сделать.

Национальная метеорологическая служба прогнозирует, что температура 20 января составит около -6 градусов по Цельсию, когда Трамп станет президентом. Эта отметка является самой холодной с момента второй инаугурации Рейгана, когда температура упала до -14 градусов по Цельсию.

В 2009 году во время присяги Барака Обамы было -2 градуса по Цельсию. Джо Байден принял присягу четыре года назад при +5,5 градуса по Цельсию.

Сколько людей сможет уместиться в ротонде Капитолия

В своей публикации в социальных сетях об изменении погоды Трамп сказал, что "различные высокопоставленные лица и гости" будут приняты в ротонду Капитолия на церемонию. В то же время какое именно количество людей это будет – пока неизвестно.

По данным Объединенного комитета Конгресса по инаугурационным церемониям, ротонда может вместить лишь около 600 человек. Ранее сообщалось, что на церемонию должны были пригласить 1 400 человек.

В то же время Дональд Трамп писал в соцсетях, что спортивно-развлекательный комплекс Capital One Arena, где проходил митинг избранного президента США в воскресенье, будет снова открыта в понедельник для живого просмотра инаугурации.

Пока нет информации о том, как зарегистрироваться на место на арене в понедельник. Capital One Arena может вместить 20 тысяч человек.

Трамп также заявил, что Capital One Arena "примет президентский парад". Трамп сказал, что "присоединится к толпе" в спортивно-развлекательном комплексе после принесения присяги.

Кроме того, избранный президент-республиканец заявил, что другие инаугурационные мероприятия, включая воскресный митинг и его участие в трех инаугурационных балах в понедельник вечером, состоятся по расписанию.