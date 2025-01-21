Это не обязывают делать правила. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Всего несколько президентов США присягали без Библии

Во время присяги Трампа его жена Мелания стояла рядом и протянула ему две Библии. Так же было и во время прошлой инаугурации, однако на этот раз Трамп решил проигнорировать жест своей жены.

Правда, конституция США не обязывает президента класть руку на Библию или любой другой религиозный текст во время присяги.

Мелания Трамп держала в руках личную Библию своего мужа, которую ему подарила мать, и Библию Авраама Линкольна, который использовал ее во время присяги в 1861 году.

Как пишет CNN, только три американских президента не использовали Библию для присяги. Так, Джон Куинси Адамс в 1825 году клал руку на том закона, Теодор Рузвельт в 1901 сделал это вообще без каких-либо книг и религиозных текстов, а Линдон Джонсон в 1963 году использовал для присяги католический мисал, принадлежавший убитому перед этим президенту Джону Кеннеди.

Еще один американский президент Келвин Кулидж также утверждал в своей автобиографии, что не использовал Библию для присяги в 1923 году.

Предшественник Трампа, Джо Байден, присягал на Библии 19 века, принадлежавшей его семье с конца 1800 годов. Когда присягу приносила бывшая вице-президент Камала Харрис, то она также клала руку на две Библии – одна принадлежала бывшему судье Верховного суда Тургуду Маршаллу, а вторая – Регине Шелтон, ее бывшей соседке в Калифорнии, которую она считает "второй матерью".