Це не зобов'язують робити правила. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Всього декілька президентів США присягали без Біблії

Під час присяги Трампа його дружина Меланія стояла поруч і простягла йому дві Біблії. Так само було і під час минулої інавгурації, однак цього разу Трамп вирішив проігнорувати жест своєї дружини.

Щоправда, конституція США не зобов'язує президента класти руку на Біблію або будь-який інший релігійний текст під час присяги.

Меланія Трамп тримала в руках особисту Біблію свого чоловіка, яку йому подарувала мати, та Біблію Авраама Лінкольна, який використовував її під час присяги у 1861 році.

Як пише CNN, лише три американські президенти не використовували Біблію для присяги. Так, Джон Квінсі Адамс у 1825 році клав руку на том закону, Теодор Рузвельт у 1901 зробив це взагалі без будь-яких книг і релігійних текстів, а Ліндон Джонсон у 1963 використав для присяги католицький місал, що належав вбитому перед цим президенту Джону Кеннеді.

Ще один американський президент Келвін Кулідж також стверджував у своїй автобіографії, що не використовував Біблію для присяги у 1923 році.

Попередник Трампа, Джо Байден, присягав на Біблії 19 століття, що належала його родині з кінця 1800 років. Коли присягу складала колишня віцепрезидентка Камала Гарріс, то вона також клала руку на дві Біблії – одна належала колишньому судді Верховного суду Тургуду Маршаллу, а друга – Регіні Шелтон, її колишній сусідці в Каліфорнії, яку вона вважає "другою матір'ю".