Зокрема, на Балу головнокомандувачів Трамп розрізав торт шаблею та станцював із дружиною Меланією. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

На Балу головнокомандувачів американський президент мав коротку промову. Під час неї він звернувся до солдатів, дислокованих у Південній Кореї, зі словами "Гей, як справи Кім Чен Ин?", що викликало сміх в аудиторії.

Опісля подружжя Трампів станцювало під бойовий гімн Республіки разом із віцепрезидентом Джей Ді Венсом та другою леді Ушею Венс.

Танець Дональда та Меланії Трамп: дивіться відео

President Donald Trump and First Lady Melania Trump arrive at the inaugural ball and share a beautiful dance together pic.twitter.com/5GjIMNW4ht

— FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) January 21, 2025