Зокрема, на Балу головнокомандувачів Трамп розрізав торт шаблею та станцював із дружиною Меланією. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Трамп відвідадав бали після своєї інавгурації

На Балу головнокомандувачів американський президент мав коротку промову. Під час неї він звернувся до солдатів, дислокованих у Південній Кореї, зі словами "Гей, як справи Кім Чен Ин?", що викликало сміх в аудиторії.

Опісля подружжя Трампів станцювало під бойовий гімн Республіки разом із віцепрезидентом Джей Ді Венсом та другою леді Ушею Венс.

Танець Дональда та Меланії Трамп: дивіться відео

President Donald Trump and First Lady Melania Trump arrive at the inaugural ball and share a beautiful dance together pic.twitter.com/5GjIMNW4ht — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) January 21, 2025

Після цього новий президент США шаблею нарізав пиріг на військову тематику.

Потім розпочалися музичні виступи, в тому числі гурту кантрі-музики Rascal Flatts і кантрі-співака Паркера Макколлума.

Захід пройшов у конференц-центрі Уолтера Вашингтона, який призначений для військовослужбовців.

Другий бал інавгураційного вечора Трампа – Бал свободи проходив у тому ж конференц-центрі. Туди були запрошені прихильники нового президента.

Третій захід, Бал благодійників, запланований останнім. Там буде багато гостей, які є головними донорами президента.