Мировые лидеры, по американской традиции, не приглашаются на инаугурацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Кто поедет на инаугурацию Трампа вместо Си Цзиньпина

Китай 17 января объявил, что вице-президент Хань Чжэн посетит инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Как сказано в заявлении Министерства иностранных дел Китая, Хань Чжэн будет представлять страну как "специальный представитель Си Цзиньпина".

По традиции, иностранных лидеров не приглашают на инаугурации американских президентов. Однако ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп приглашал Си Цзиньпина, который в итоге отказался от участия.

Мы готовы работать с новым правительством США для усиления диалога и коммуникации и найти правильный путь для двух стран, чтобы ужиться друг с другом,

– говорится в заявлении министерства.